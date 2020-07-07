Суд закрив провадження проти Зеленського у зв'язку з недоторканністю

Печерський районний суд Києва закрив адміністративне провадження щодо президента України Володимира Зеленського, повідомила в п'ятницю, 24 липня, агенція "Інтерфакс-Україна". Воно було відкрито за складеним 7 липня головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим протоколом у зв'язку з тим, що глава держави не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані.

Раніше Зеленський сам завив, що не повідомив про зміни у своєму майновому стані після того, як 10 липня 2019 року отримав дохід у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Суд закрив провадження у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. У суді наголошують, що президент є суб'єктом, на якого поширюється дія закону "Про запобігання корупції". Проте за статтею 105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень і проти нього не може бути порушено кримінальну справу.

Суд також послався на прецедентну практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з якою особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, пред'являють "кримінальне обвинувачення" в його автономному розумінні ЄСПЛ. Воно повинно тлумачитися в світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з погляду внутрішньодержавного законодавства, його сутності і характеру, суворості потенційного покарання.

"За вказаних обставин... має місце висунення "кримінального обвинувачення". Тому, зважаючи на положення статті 105 Конституції України... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення... і він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в постанові суду.

Нагадаємо, що 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства - неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. У 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики загальною сумою 5,1 мільйона гривень та здійснила витрати на придбання ОВДП на суму 5,2 мільйона гривень. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.

Зеленський заявив, що всі громадяни України рівні перед законом, і він готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.