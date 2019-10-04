Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського

Печерський районний суд Києва у понеділок, 7 жовтня, заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. "Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін дії ухвали суду - до 4 грудня включно", - цитує агенція "Українські Новини" суддю Олесю Батрин.

Таким чином, суддя у повній мірі задовольнила клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) про арешт Пашинського і відмовила його захисту в іншому запобіжному заході.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов вже заявив, що вважає це рішення суду політично заангажованим. "Сергій Пашинський ніяк не міг вплинути на, я вважаю, заполітизоване рішення про перегляд цього рішення. Без будь-яких підстав - ви в суді це чули - жодної підстави не навели ні прокурори, ні слідчі, чому вони раптом вирішили, крім політичних анонсів, переглянути цю справу. Докази нові не отримані. Нових якихось позицій у слідства немає", - сказав він журналістам, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

На думку Турчинова, реакція Пашинського в інциденті "була адекватною: він захистив своє життя і життя і честь своєї дружини"

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР повідомило Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Пашинський у відповідь заявив, що впевнений у законності своїх дій. "Що стосується обвинувачень у справі, яку вже давно було закрито, але порушено новою владою на замовлення цього "юриста Януковича" (Андрія Портнова. - Ред.), можу сказати тільки одне: я не шкодую, що вчинив саме так в ту ніч стосовно нападника. Упевнений у своїй правоті і законності своїх дій. Ніч, п'яний кримінальний елемент загрожує дружині, б'є тебе пляшкою по голові, - будь-яка людина в такій ситуації зобов'язана захищати свою сім'ю і себе", - написав у Facebook колишній депутат.