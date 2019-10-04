 Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського

Суд заарештував ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. ДБР повідомило йому про підозру в заподіянні поранення людині.

Сергій Пашинський (фото з архіву)

Сергій Пашинський (фото з архіву)

Печерський районний суд Києва у понеділок, 7 жовтня, заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського  на два місяці без права внесення застави. "Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін дії ухвали суду - до 4 грудня включно", - цитує агенція "Українські Новини" суддю Олесю Батрин.

Таким чином, суддя у повній мірі задовольнила клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) про арешт Пашинського і відмовила його захисту в іншому запобіжному заході.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов вже заявив, що вважає це рішення суду політично заангажованим. "Сергій Пашинський ніяк не міг вплинути на, я вважаю, заполітизоване рішення про перегляд цього рішення. Без будь-яких підстав - ви в суді це чули - жодної підстави не навели ні прокурори, ні слідчі, чому вони раптом вирішили, крім політичних анонсів, переглянути цю справу. Докази нові не отримані. Нових якихось позицій у слідства немає", - сказав він журналістам, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Хід розслідування конфлікту, під час якого народний депутат Сергій Пашинський вистрілив у 38-річного чоловіка, що стався 31 грудня 2016 року під Києвом, перебуває на особистому контролі прокурора Київської області. (03.01.2017)

Загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування забезпечує безпеку в Покровську і транспортуватиме виборчу документацію до Києва. Між тим ЦВК опрацювала 98,95 відсотка протоколів. (24.07.2019)

На думку Турчинова, реакція Пашинського в інциденті "була адекватною: він захистив своє життя і життя і честь своєї дружини"

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР повідомило Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Пашинський у відповідь заявив, що впевнений у законності своїх дій. "Що стосується обвинувачень у справі, яку вже давно було закрито, але порушено новою владою на замовлення цього "юриста Януковича" (Андрія Портнова. - Ред.), можу сказати тільки одне: я не шкодую, що вчинив саме так в ту ніч стосовно нападника. Упевнений у своїй правоті і законності своїх дій. Ніч, п'яний кримінальний елемент загрожує дружині, б'є тебе пляшкою по голові, - будь-яка людина в такій ситуації зобов'язана захищати свою сім'ю і себе", - написав у Facebook колишній депутат. 

Дивитись відео 03:07

Без недоторканності: як тепер захищені народні депутати (04.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Без недоторканності: як тепер захищені народні депутати (04.09.2019)  

Також за темою

Ukraine Sergei Pashinsky

ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському 04.10.2019

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутатау Сергію Пашинському про підозру в заподіянні поранення людині.

Ukraine - Präsident Petro Poroschenko

Суд арештував майно заводу "Кузня на Рибальському", який належав Порошенку 17.09.2019

Печерський райсуд Києва арештував корпоративні права і майно суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському", що належав експрезиденту Петру Порошенку. Справу про купівлю-продаж заводу розслідує Державне бюро розслідувань.

Glock 17 Waffe des Münchener Attentäters

Як вбивство п'ятирічного хлопчика на Київщині пов'язане з провалом реформи поліції 05.06.2019

Арешт двох підозрюваних, які до реформи поліції працювали у ДАІ, досі не знайдена зброя та вимоги відставки міністра внутрішніх справ Авакова - DW підсумувала найважливіші факти, відомі про вбивство хлопчика на Київщині.

Реклама

Докладно

НАЗК по-новому: чи вдасться перезавантаження?

НАЗК по-новому

За запобігання корупції відповідатиме одна людина. Але чи це допоможе?  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  