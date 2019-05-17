Суд заарештував затриманого за "відкати" голову Держслужби зайнятості

Печерський райсуд Києва у понеділок, 20 травня, заарештував підозрюваного в корупції в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка. "Печерський суд Києва обрав запобіжний захід посадовим особам Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим у п'ятницю під час отримання 480 тисяч гривень від підприємця", - повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР). Ярошенко заарештований з альтернативою внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

У той же час заступнику голови служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в 9,6 мільйона гривень. Посередник на час слідства буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 травня, правоохоронці затримали Валерія Ярошенка та кількох інших чиновників за отримання неправомірної вигоди. За даними слідства, посадові особи Державної служби зайнятості налагодили схему систематичного вимагання й отримання коштів у вигляді "відкатів" від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах, зокрема, в Житомирі.

Слідчі ДБР повідомили їм про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.