 Суд заарештував затриманого за ″відкати″ голову Держслужби зайнятості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

Суд заарештував затриманого за "відкати" голову Держслужби зайнятості

Затриманого раніше голову Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка Печерський суд заарештував з можливістю внесення застави в 20 мільйонів гривень.

долари, гроші

Очільнику Служби зайнятості повідомили про підозру в отриманні "відкатів"

Печерський райсуд Києва у понеділок, 20 травня, заарештував підозрюваного в корупції в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка. "Печерський суд Києва обрав запобіжний захід посадовим особам Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим у п'ятницю під час отримання 480 тисяч гривень від підприємця", - повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР). Ярошенко заарештований з альтернативою внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

DW.COM

Співробітники служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою затримали на хабарі директора державної служби зайнятості Ярослава Кашубу. В його автомобілі правоохоронці виявили понад 620 тисяч гривень. (11.09.2015)

Валерій Ярошенко та кілька чиновників отримували неправомірну вигоду під час фінансування будівництва та капітального ремонту підлеглих центрів зайнятості в регіонах, повідомили правоохоронці. (17.05.2019)

У той же час заступнику голови служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в 9,6 мільйона гривень. Посередник на час слідства буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 травня, правоохоронці затримали Валерія Ярошенка та кількох інших чиновників за отримання неправомірної вигоди. За даними слідства, посадові особи Державної служби зайнятості налагодили схему систематичного вимагання й отримання коштів у вигляді "відкатів" від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах, зокрема, в Житомирі.

Слідчі ДБР повідомили їм про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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