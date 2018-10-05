 Суд дозволив Deutsche Bank передати документи про фінанси Трампа Конгресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Суд дозволив Deutsche Bank передати документи про фінанси Трампа Конгресу

Конгресмени відправили Deutsche Bank повістки в рамках розслідування справи про фінанси президента США. Дональд Трамп та його діти подали попереджувальний позов до банку. Суд у Нью-Йорку відхилив позов.

Офіс Deutsche Bank у Нью-Йорку

Офіс Deutsche Bank у Нью-Йорку

Deutsche Bank та фінансова компанія Capital One повинні передати двом комітетам Конгресу США матеріали, пов'язані з фінансами президента США Дональда Трампа. Так вирішив у середу, 22 травня, суд у Нью-Йорку, відхиливши позов Трампа та членів його родини, які намагалися заборонити видачу цих документів.

У квітні комітети Палити представників з розвідки та фінансів відправили до Deutsche Bank та низки інших фінансових установ повістки в рамках розслідування справи про фінанси Трампа. Мова йшла про підозри у можливому впливі іноземних суб'єктів, зокрема Росії, на президента США, членів його родини або помічників.

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Американський президент вважає, що оприлюднені у доповіді окремі свідчення про нього є сфабрикованими та повністю невірними. Тим часом у Конгресі вимагають надати повну версію звіту спецпрокурора Мюллера. (19.04.2019)

В США оприлюднили доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році. Трамп заявив, що "гра закінчена". (18.04.2019)

У свою чергу, Трамп та члени його родини звернулися до суду з попереджувальним позовом до Deutsche Bank. Адвокати Трампа вважали вимогу Палати представників розкрити його фінансову звітність спробою вторгнення до приватної сфери та бізнес глави американської держави з метою завдати йому політичної шкоди.

Прокуратура штату Нью-Йорк цікавиться позиками The Trump Organization

Прокуратура штату Нью-Йорк також вивчає відносини президента США та найбільшого німецького приватного банку. У березні генеральний прокурор штату Летиція Джеймс спрямувала до Deutsche Bank запит щодо позик, які були надані основній компанії Дональда Трампа The Trump Organization, а також матеріали щодо наміру цієї компанії придбати футбольний клуб "Баффало Біллс". Того ж місяця банк почав передавати слідчим документи.

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Трамп і "невеличка допомога" від батька (05.10.2018)

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Трамп і "невеличка допомога" від батька (05.10.2018)  

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