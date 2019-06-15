Суд дозволив Трампу взяти гроші Пентагона на будівництво муру з Мексикою

Президент США Дональд Трамп ще на крок наблизився до будівництва суперечливого муру на кордоні з Мексикою. Верховний суд США у п'ятницю, 27 липня, дозволив використовувати кошти з обронного бюджету США на спорудження стіни. Про це американський президент написав у своєму Twitter. Трамп назвав рішення "великою перемогою" для безпеки на кордоні та верховенства права.

Нагадаємо, у травні федеральний суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів Пентагону для будівництва стіни, пояснивши це рішення тим, що Конгрес не передбачав цільове використання цих грошей для реалізації цього проекту, на якому наполягав президент США Дональд Трамп. Апеляційний суд також постановив, що уряд не може отримати доступ до коштів під час судового процесу.

У березні Пентагон виділив зі свого бюджету один мільярд доларів для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі. У травні міністерство оборони заявило про виділення додаткових 1,5 мільярда доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі.

Стіна на кордоні з Мексикою - одна з найважливіших передвиборних обіцянок Трампа. Американський президент переконаний, що лише таким чином можна зупинити потік нелегальних мігрантів, наркотиків, контрабандистів людей та злочинні угруповання. Він пообіцяв збудувати стіну на половині кордону з Мексикою, протяжність якого 3200 кілометрів. Решта кордону захищена природними бар'єрами, зокрема річками.