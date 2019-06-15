 Суд дозволив Трампу взяти гроші Пентагона на будівництво муру з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

Суд дозволив Трампу взяти гроші Пентагона на будівництво муру з Мексикою

Верховний суд США схвалив використання коштів з оборонного бюджету США на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Суди нижчих інстанцій ініціативу президента США Дональда Трампа блокували.

Президент США Дональд Трамп перевіряє прототипи стіни на кордоні з Мексикою, березень 2019 року

Президент США перевіряє прототипи стіни на кордоні з Мексикою, березень 2019 року

Президент США Дональд Трамп ще на крок наблизився до будівництва суперечливого муру на кордоні з Мексикою. Верховний суд США у п'ятницю, 27 липня, дозволив використовувати кошти з обронного бюджету США на спорудження стіни. Про це американський президент написав у своєму Twitter. Трамп назвав рішення "великою перемогою" для безпеки на кордоні та верховенства права.

Нагадаємо, у травні федеральний суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів Пентагону для будівництва стіни, пояснивши це рішення тим, що Конгрес не передбачав цільове використання цих грошей для реалізації цього проекту, на якому наполягав президент США Дональд Трамп. Апеляційний суд також постановив, що уряд не може отримати доступ до коштів під час судового процесу.

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Вашингтон планує підвищувати мита на мексиканські товари, доки країна не зупинить потік нелегальних мігрантів до США. Тарифи можуть зрости до 25 відсотків. (06.06.2019)

Cуд у Каліфорнії наклав тимчасову заборону на використання грошей з оборонного бюджету для будівництва стіни на американсько-мексиканському кордоні, оскільки вони не були виділені Конгресом виключно для цієї мети. (25.05.2019)

У березні Пентагон виділив зі свого бюджету один мільярд доларів для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі. У травні міністерство оборони заявило про виділення додаткових 1,5 мільярда доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі.

Стіна на кордоні з Мексикою - одна з найважливіших передвиборних обіцянок Трампа. Американський президент переконаний, що лише таким чином можна зупинити потік нелегальних мігрантів, наркотиків, контрабандистів людей та злочинні угруповання. Він пообіцяв збудувати стіну на половині кордону з Мексикою, протяжність якого 3200 кілометрів. Решта кордону захищена природними бар'єрами, зокрема річками.

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