Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) затримати засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" і "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Про це на брифінгу у п'ятницю, 7 лютого, повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає інформагенція "Українські новини".

Бахматюка підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. "Суд дав дозвіл на його затримання", - повідомив Ситник. За його словами, готуються документи для оголошення Бахматюка в міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ внесло Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади. У справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку України для "ВіЕйБі Банку" є десятеро підорюваних, серед них і три посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власником банку.

Ситник сподівається на екстрадицію Онищенка

Директор НАБУ Артем Ситник також висловив сподівання на екстрадицію колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка з Німеччини до 4 травня.

"Він вкотре всіх обдурив і з Іспанії поїхав до Німеччини", - сказав Ситник під час брифінгу. Ситник додав, що Онищенко вкотре пообіцяв, що повернеться до України. Чи виконає обіцяне ексдепутат, Ситник не знає.

У січні ВАКС попросив Німеччину про допомогу у врученні повістки про виклик Олександра Онищенка до суду в Україні. Також ВАКС очікує рішення Німеччини про видачу Онищенка в Україну. Ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що правоохоронні органи Німеччини наприкінці листопада 2019 року затримали Олександра Онищенка. Зараз він перебуває в німецькій в'язниці. У генеральній прокуратурі Ольденбурга чекають на правову позицію адвокатів Онищенка, після чого суд вирішуватиме, чи видавати затриманого правоохоронним органам України.