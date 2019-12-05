 Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

Суд дозволив НАБУ затримати Олега Бахматюка

Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ затримати ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Його підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Вищий антикорупційний суд НАБУ затримати Олега Бахматюка

Вищий антикорупційний суд НАБУ затримати Олега Бахматюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) затримати засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" і "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Про це на брифінгу у п'ятницю, 7 лютого, повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає інформагенція "Українські новини".

Бахматюка підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.  "Суд дав дозвіл на його затримання", - повідомив Ситник. За його словами, готуються документи для оголошення Бахматюка в міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ внесло Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади. У справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку України для "ВіЕйБі Банку" є десятеро підорюваних, серед них і три посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власником банку.

Ситник сподівається на екстрадицію Онищенка

Директор НАБУ Артем Ситник також висловив сподівання на екстрадицію колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка з Німеччини до 4 травня.

"Він вкотре всіх обдурив і з Іспанії поїхав до Німеччини", - сказав Ситник під час брифінгу. Ситник додав, що Онищенко вкотре пообіцяв, що повернеться до України. Чи виконає обіцяне ексдепутат, Ситник не знає.

У січні ВАКС попросив Німеччину про допомогу у врученні повістки про виклик Олександра Онищенка до суду в Україні. Також ВАКС очікує рішення Німеччини про видачу Онищенка в Україну. Ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що правоохоронні органи Німеччини наприкінці листопада 2019 року затримали Олександра Онищенка. Зараз він перебуває в німецькій в'язниці. У генеральній прокуратурі Ольденбурга чекають на правову позицію адвокатів Онищенка, після чого суд вирішуватиме, чи видавати затриманого правоохоронним органам України.

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