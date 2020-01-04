Суд дозволив вирубку лісу на ділянці для заводу Tesla

Суд дозволив розчищення і вирубку лісу на ділянці, призначеній для будівництва першого європейської гігафабрики американського виробника електромобілів Tesla. Рішення вищого адміністративного суду Берліна і Бранденбурга, ухвалене в четвер, 20 лютого, остаточне і не підлягає оскарженню.

Днями той самий суд розпорядився тимчасово призупинити розчищення ділянки. Тепер він відхилив скаргу активістів федеральної екологічної спілки "Зелена ліга" (Grüne Liga e. V.).

Судді не виявили порушень у тому, що влада регіону дозволила підготовчі будівельні заходи. Вирубка лісу в Німеччині не дозволена в період гніздування птахів, що починається 1 березня і триває до осені, тож лісозаготівельна техніка прибула на дільницю в середині лютого і приступила до роботи.

Завод Tesla поруч Берліна у федеральній землі Бранденбург має запрацювати з літа 2021 року. Очікується, що щорічно там будуть випускати 150 тисяч електромобілів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва має зрости до 500 тисяч одиниць на рік.

Нагадаємо, в січні цього року Ілон Маск запевняв, що завод Tesla під Берліном не використовуватиме так багато води, як було анонсовано. Тоді ж він наголосив, що дерева, які мають вирубати на цій ділянці, не є частиною природного лісу і були висаджені для виробництва картону.