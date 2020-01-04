 Суд дозволив вирубку лісу на ділянці для заводу Tesla | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

Суд дозволив вирубку лісу на ділянці для заводу Tesla

Екоактивісти виступили проти дозволу на розчистку ділянки під завод з випуску електромобілів у Бранденбурзі. Суд відхилив їхню скаргу. Завод Tesla поблизу Берліна має запрацювати влітку 2021 року.

Ліс на ділянці для заводу Tesla

Ця ділянка лісу в землі Бранденбург насправді є рукотворним насадженням

Суд дозволив розчищення і вирубку лісу на ділянці, призначеній для будівництва першого європейської гігафабрики американського виробника електромобілів Tesla. Рішення вищого адміністративного суду Берліна і Бранденбурга, ухвалене в четвер, 20 лютого, остаточне і не підлягає оскарженню.

DW.COM

Електромобілі Tesla скоро будуть Made in Germany. Рішення будувати першу в Європі Gigafactory у колишній НДР стало несподіванкою. Важливу роль зіграла велика кількість "зеленої" електроенергії. (15.11.2019)

Вирубування лісу на ділянці поблизу Берліна, де планують побудувати завод Tesla, призупинено до розгляду скарги екоактивістів, вирішив німецький суд. (16.02.2020)

Днями той самий суд розпорядився тимчасово призупинити розчищення ділянки. Тепер він відхилив скаргу активістів федеральної екологічної спілки "Зелена ліга" (Grüne Liga e. V.).

Судді не виявили порушень у тому, що влада регіону дозволила підготовчі будівельні заходи. Вирубка лісу в Німеччині не дозволена в період гніздування птахів, що починається 1 березня і триває до осені, тож лісозаготівельна техніка прибула на дільницю в середині лютого і приступила до роботи.

Завод Tesla поруч Берліна у федеральній землі Бранденбург має запрацювати з літа 2021 року. Очікується, що щорічно там будуть випускати 150 тисяч електромобілів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва має зрости до 500 тисяч одиниць на рік.

Нагадаємо, в січні цього року Ілон Маск запевняв, що завод Tesla під Берліном не використовуватиме так багато води, як було анонсовано. Тоді ж він наголосив, що дерева, які мають вирубати на цій ділянці, не є частиною природного лісу і були висаджені для виробництва картону.

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


DW.COM

Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

Мільярдер Ілон Маск робить ставку не лише на електромобілі. Окрім свого найвідомішого проекту Tesla, підприємець родом з Південно-Африканської Республіки активно інвестує у багато інших бізнес-ідей майбутнього. (14.09.2018)  

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