 Суд в Україні знов арештував майно екс-глави МВС Захарченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

Суд в Україні знов арештував майно екс-глави МВС Захарченка

Суд у Києві заарештував майно родини екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки і квартиру. Майно заарештували у справі про незаконне збагачення і відмивання коштів.

Суд в Україні знов арештував майно екс-глави МВС Захарченка

Печерський районний суд Києва знову наклав арешт на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV, на яку оформлена нерухомість родини екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Про це в середу, 13 лютого, повідомив "Судовий репортер" із посиланням на постанову суду, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Як зазначено у постанові суду, йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два паркомісця в Києві, Київській та Донецькій областях.

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"Майно заарештовано в рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком", - йдеться в повідомленні. 30 січня 2019 суд скасував арешт цього майна, оскільки бенефіціаром компанії себе назвав бізнесмен Ігор Кушнарьов. Однак, у новій постанові слідчий Генеральної прокуратури України "обґрунтував наявність тісних зв'язків між бізнесменом і Захарченком". "З 2012 року Кушнарьов був радником екс-міністра", - пише "Судовий репортер".

За версією слідчого, через ймовірність призначення на керівні посади до органів державної влади у Захарченка і Кушнарьова була потреба в легалізації грошей і майна. В цією метою вони створили низку фіктивних підприємств, а потім для реєстрації нерухомості Захарченком заснували і нідерландську компанію Stichting Administratiekantoor LVV.

В ухвалі суду також зазначається, що Рада Євросоюзу 5 березня 2014 року затвердила обмежувальні заходи щодо певних осіб у зв'язку з ситуацією в Україні. Згідно з цим рішенням, всі грошові кошти та економічні ресурси, що належать або перебувають під контролем фізичних або юридичних осіб у цьому списку, мають бути заморожені.

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