Суд в США відклав винесення вироку Майклу Флінну

Суд у Вашингтоні несподівано переніс винесення остаточного вердиктуу справі екс-радника президента США Дональда Трампа з безпеки, генерала-лейтенанта у відставці Майкла Флінна. Таке рішення виніс федеральний суддя Еммет Саллівен у вівторок, 18 грудня.
"Можна стверджувати, що ви продали свою країну, - звернувся суддя Саллівен до Флінна, коли оголошував своє рішення про відстрочення винесення вироку. - Не приховую своєї відрази, свого презирства щодо цих злочинних діянь".
За словами судді, він мав намір засудити Флінна до тюремного ув'язнення, але готовий надати відстрочку, щоб Флінн міг продовжити свою співпрацю зі слідством.
Флінн лобіював інтереси Туреччини
Крім того, суддя Саллівен зазначив, що Флінн діяв як незадекларований лобіст інтересів Туреччини в США у той самий час, коли працював у передвиборній команді Трампа і претендував на пост радника з безпеки. Суддя не призначив дату нового судового засідання для винесення вироку, зобов'язавши спецпрокурора з питань Росії Роберта Мюллера і адвоката Флінна надати звіт про стан справ до 13 березня 2019 року.
Під час процесу спецпрокурор Мюллер звернувся до суду з проханням не засуджувати Флінна до тюремного ув'язнення, оскільки той надав "істотну підтримку" розслідуванню у справі про можливі зв'язки між штабом Трампа і російською владою.
Раніше, у грудні 2017 року, Флінн офіційно визнав свою провину в тому, що збрехав агентам Федерального бюро розслідувань США про свої контакти з російським дипломатом Сергієм Кисляком, який обіймав пост посла РФ в США в період передвиборної кампанії Трампа.
Флінн є одним з ключових фігурантів розслідування, яке проводить спецпрокурор Мюллер щодо зв'язків адміністрації Трампа з росіянами та можливого втручання Москви в президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
-
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
Автор: Світлана Кореновська