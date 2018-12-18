Суд в США відклав винесення вироку Майклу Флінну

Суд у Вашингтоні несподівано переніс винесення остаточного вердиктуу справі екс-радника президента США Дональда Трампа з безпеки, генерала-лейтенанта у відставці Майкла Флінна. Таке рішення виніс федеральний суддя Еммет Саллівен у вівторок, 18 грудня.

"Можна стверджувати, що ви продали свою країну, - звернувся суддя Саллівен до Флінна, коли оголошував своє рішення про відстрочення винесення вироку. - Не приховую своєї відрази, свого презирства щодо цих злочинних діянь".

За словами судді, він мав намір засудити Флінна до тюремного ув'язнення, але готовий надати відстрочку, щоб Флінн міг продовжити свою співпрацю зі слідством.

Флінн лобіював інтереси Туреччини

Крім того, суддя Саллівен зазначив, що Флінн діяв як незадекларований лобіст інтересів Туреччини в США у той самий час, коли працював у передвиборній команді Трампа і претендував на пост радника з безпеки. Суддя не призначив дату нового судового засідання для винесення вироку, зобов'язавши спецпрокурора з питань Росії Роберта Мюллера і адвоката Флінна надати звіт про стан справ до 13 березня 2019 року.

Під час процесу спецпрокурор Мюллер звернувся до суду з проханням не засуджувати Флінна до тюремного ув'язнення, оскільки той надав "істотну підтримку" розслідуванню у справі про можливі зв'язки між штабом Трампа і російською владою.

Раніше, у грудні 2017 року, Флінн офіційно визнав свою провину в тому, що збрехав агентам Федерального бюро розслідувань США про свої контакти з російським дипломатом Сергієм Кисляком, який обіймав пост посла РФ в США в період передвиборної кампанії Трампа.

Флінн є одним з ключових фігурантів розслідування, яке проводить спецпрокурор Мюллер щодо зв'язків адміністрації Трампа з росіянами та можливого втручання Москви в президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року.

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