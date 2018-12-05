Суд в анексованому Криму арештував адвоката Еміля Курбедінова

Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму арештував на п'ять діб кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських політв'язнів на півострові та у Росії, повідомляє спільнота "Кримська солідарність" у Facebook п'ятницю, 7 грудня.

"Після тривалої перерви і відхилення практично всіх доводів і клопотань сторони захисту, суд постановив адвокату Емілю Курбедінову адміністративний арешт на п'ять діб", - йдеться у повідомленні.

На суді був присутній адвокат Едем Семедляєв, який також захищає українських політв'язнів в окупованому Криму. Він розповів, що до оголошення вироку Курбедінову присутні стали свідками розмови співробітників правоохоронних органів. Останні розповіли, що щодо Курбедінова вже все було вирішено заздалегідь і що йому буде призначений адміністративний арешт.

Адвокату закидають порушення статті 20.3 Кодексу адміністративних правопорушень РФ (пропаганда і демонстрація нацистської, екстремістської чи іншої забороненої символіки). За словами російського адвоката Миколи Полозова, звинувачення можуть бути "пов'язані з фабрикацією російською владою справ про Хізб ут-Тахрір" - забороненої у Росії організації.

Курбедінова вже не вперше затримують на півострові. У 2017 році суд у Криму засудив його до 10 днів арешту за пост кількарічної давності у соцмережі.

Арештований адвокат захищає також українських політв'язнів у низці політичних справ у Криму та Росії. "Остання справа, у якій адвокат Курбедінов прийняв доручення на захист (у рамках обрання запобіжного заходу) - справа військовополонених українських моряків", - зазначив Полозов. Він додав, що "тиск російської влади на адвокатів, які беруть участь у політичних справах у Криму, продовжується".

Як повідомлялося, наприкінці листопада суд в анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.