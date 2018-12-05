 Суд в анексованому Криму арештував адвоката Еміля Курбедінова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Суд в анексованому Криму арештував адвоката Еміля Курбедінова

Суд у Сімферополі арештував на п'ять діб кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських політв'язнів у Криму та Росії.

Адвокат Еміль Курбедінов (DW/Y. Wyschnewezkaya)

Адвокат Еміль Курбедінов

Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму арештував на п'ять діб кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських політв'язнів на півострові та у Росії, повідомляє спільнота "Кримська солідарність" у Facebook п'ятницю, 7 грудня.

"Після тривалої перерви і відхилення практично всіх доводів і клопотань сторони захисту, суд постановив адвокату Емілю Курбедінову адміністративний арешт на п'ять діб", - йдеться у повідомленні.

На суді був присутній адвокат Едем Семедляєв, який також захищає українських політв'язнів в окупованому Криму. Він розповів, що до оголошення вироку Курбедінову присутні стали свідками розмови співробітників правоохоронних органів. Останні розповіли, що щодо Курбедінова вже все було вирішено заздалегідь і що йому буде призначений адміністративний арешт.

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Цього тижня в Криму російські правоохоронці затримали двох адвокатів - захисників у резонасних справах проти кримських татар. Один з них, Микола Полозов, в інтерв'ю DW розповів про наслідки нових переслідувань. (27.01.2017)

Брюссель очікує, що Росія поважатиме права кримським татар на анексованому півострові. Євросоюз закликав Москву звільнити затриманого правозахисника Еміля Курбедінова. (31.01.2017)

Адвокату закидають порушення статті 20.3 Кодексу адміністративних правопорушень РФ (пропаганда і демонстрація нацистської, екстремістської чи іншої забороненої символіки). За словами російського адвоката Миколи Полозова, звинувачення можуть бути "пов'язані з фабрикацією російською владою справ про Хізб ут-Тахрір" - забороненої у Росії організації.

Курбедінова вже не вперше затримують на півострові. У 2017 році суд у Криму засудив його до 10 днів арешту за пост кількарічної давності у соцмережі.

Арештований адвокат захищає також українських політв'язнів у низці політичних справ у Криму та Росії. "Остання справа, у якій адвокат Курбедінов прийняв доручення на захист (у рамках обрання запобіжного заходу) - справа військовополонених українських моряків", - зазначив Полозов. Він додав, що "тиск російської влади на адвокатів, які беруть участь у політичних справах у Криму, продовжується".

Як повідомлялося, наприкінці листопада суд в анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.

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В анексованому Криму нові затримання адвокатів кримських татар (26.01.2017)

 

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В анексованому Криму нові затримання адвокатів кримських татар (26.01.2017)  

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