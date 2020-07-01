Суд відмовився обрати Петру Порошенку запобіжний захід

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання офісу генпрокурора про обрання колишньому президенту України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

"Клопотання залишити без розгляду", - заявив у середу, 8 липня, суддя Вовк, оголошуючи рішення.

Таким чином, суд врахував той факт, що розслідування справи проти Порошенка на момент розгляду запобіжного заходу вже завершено і тому суд не може розглядати такі клопотання.

Читайте також: Як Петру Порошенку запобіжний захід обирали

Як пояснив адвокат Порошенка Ілля Новіков, клопотання про запобіжний захід не підлягає розгляду, тому що розслідування справи Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки завершено - попри те, що його нещодавно було продовжено на три місяці, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"В ОГПУ (Офіс генерального прокурора України. - Ред.) паніка. Вчора вночі до 0:30 вони переконували суддю Печерського суду Батрин у тому, що їм потрібні ще три місяці для завершення слідства про призначення Семочка. А сьогодні з'ясувалося, що вони ще вчора це слідство завершили. Суддя Батрин марно старалася. Клопотання про запобіжний захід Порошенку не підлягає розгляду", - написав Новіков у своєму Facebook.

Читайте також: Коментар: Зеленський та Порошенко потрібні один одному

Як повідомлялося, 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку. Експрезидента підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

Читайте також: Поїздка Порошенка на Мальдіви: експрикордоннику повідомили про підозру

18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою, але згодом змінила свою позицію, замінивши клопотання на особисте зобов'язання.

Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня, а пізніше оголосив перерву в засіданні до 8 липня.