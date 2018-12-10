Суд вирішив поновити Романа Насірова на посаді глави ДФС

Екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, якого підозрюють у корупційних злочинах, має бути поновлений на посаді. Так вирішив Окружний адміністративний суд Києва в вівторок, 11 грудня.

Суд визнав протиправним і скасував рішення Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року про звільнення Насірова з посади.

"Рішення в частині відновлення на посаді підлягає негайному виконанню. Навіть подання апеляції та розгляд її не зупиняють виконання цього рішення", - цитує адвоката Насірова Любомира Дроздовського інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Натомість інший адвокат Насірова, Олександр Лисак, повідомив, що його клієнт не повернеться на роботу, поки Кабмін не ухвалить рішення поновити його на посаді.

Кабінет Міністрів оскаржить рішення суду, зазначив на Facebook депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко.

За що відсторонили Насірова

Кабмін відсторонив Насірова від посади в березні 2017 року. САП обвинувачує його у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками та службовому підробленні з тяжкими наслідками у 2015-2016 роках. За версією слідчих, Насіров чинив корупційні дії в інтересах колишнього народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Внаслідок цього до держбюджету України не надійшло понад два мільярди гривень, вважає сторона обвинувачення.

Після вісторонення Насірова в. о. голови ДФС став його заступник Мирослав Продан. Нині Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України підозрює його в незаконному збагаченні й відмиванні грошей.