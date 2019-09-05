 Суд вирішив відпустити Андрія Садового під заставу в один мільйон гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

Суд вирішив відпустити Андрія Садового під заставу в один мільйон гривень

Суд вирішив відпустити мера Львова Андрія Садового, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, під заставу розміром понад один мільйон гривень. САП вимагала заставу за нього в 50 мільйонів гривень.

Андрій Садовий (архівне фото)

Андрій Садовий (архівне фото)

Вищий антикорупційного суд у середу, 27 листопада, вирішив відпустити мера Львова Андрія Садового під заставу розміром 1,056 мільйона гривень. Його підозрюють в зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк. За рішенням суду, Садовий також має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України просила застосувати до Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави у 50 мільйонів гривень. 

Перед початком судового засідання сам Садовий заявив, що сподівається, що суд відмовить прокуратурі в будь-якому забезпеченні у справі стосовно нього. "Вона не має жодного сенсу. Щоб ви зрозуміли, цій справі вже десь три з половиною роки, і буквально кілька місяців тому колеги з НАБУ говорили, що це безперспективно - вони розуміють, що це був замовний процес, не дати Садовому побудувати у Львові потужний індустріальний парк. А те, що зараз - очевидно, що по накатаній йде, або хтось це використовує", - розповів він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Мер Києва Віталій Кличко пропонував взяти Садового на поруки. "Прийшов на судове засідання до Андрія Садового. Звертаюся до суду з клопотанням про взяття мера Львова на поруки", - написав Кличко у Facebook.

Генеральна прокуратура України перевірить матеріали САП у справі щодо Садового. "Ми звернулися до САП, я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо свої висновки", - заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

DW.COM

Натомість нинішній міський голова Львова повідомив, що "готовий боротись за посаду прем'єра і наводити порядок в країні". (11.05.2019)

В ОПЗЖ вважають, що заклик Садового щодо Медведчука є підбурюванням до вчинення незаконних дій. Садовий заявив, що його пропозиція щодо обміну глави політради ОПЗЖ є досі актуальною. (26.11.2019)

Як повідомлялося, 21 листопада представники САП вручили Садовому повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. За даними прокуратури, понад 23,49 гектара земель було продано посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог законодавства за заниженою ціною як землі промисловості.

У прокуратурі також заявили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руській сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення. Чиновникам інкримінують злочин за статтями Кримінального кодексу щодо зловживання владою або службовим становищем.

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