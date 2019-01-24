 Суд визнав провину Януковича у держзраді доведеною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Суд визнав провину Януковича у держзраді доведеною

Суд у Києві оголошує вирок екс-президенту України Віктору Януковичу. Його вину у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни суд визнав доведеною. Прокуратура просила для нього ув'язнення на 15 років.

Оголошення вироку Віктору Януковичу

Оголошення вироку Віктору Януковичу

Оболонський районний суд у четвер, 24 січня, у мотивувальній частині вироку визнав провину колишнього президента України Віктора Януковичау державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни доведеною. Цю частину вироку оголосив суддя Максим Тітов, передає агенція "Українські Новини". За його словами, попри невизнання своєї провини обвинуваченим, суд, вислухавши показання свідків, дослідивши висновки експертів, документи і речові докази, оцінивши доводи звинувачення і захисту, вважає, що провина обвинуваченого у вчиненні цих злочинів доведена належними і допустимими доказами.

Міра покарання Януковичу ще не оголошена. Судді продовжують зачитувати вирок. На засіданні суду 24 січня присутні адвокати Януковича та сторона обвинувачення.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. 

DW.COM

За даними російських ЗМІ, екс-президент України Віктор Янукович днями був травмований і доправлений до лікарні. За словами адвоката, Янукович не зможе виступити з останнім словом у суді 19 листопада. (18.11.2018)

Адвокати кажуть про травму Януковича, але суд не побачив неможливості для екс-президента виступити за допомогою відеозв'язку. (05.12.2018)

Відповідно до заяви прокурорів Головної військової прокуратури України, Янукович звинувачується в тому, що 22-23 лютого 2014 року самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Для цього він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. Прокуратура розцінює цей факт як підготовлене юридичне обґрунтування для анексії півострова. За вчинені злочини прокуратура просить засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Оболонський райсуд Києва почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. 

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