Суд арештував відомого активіста Джошуа Вонга у Гонконзі

Суд у Гонконзі у понеділок, 23 листопада, помістив під варту відомого активіста Джошуа Вонга та двох його соратників Агнес Чоу та Айвана Лама до закінчення процесу по їхній справі (2 грудня).

Раніше цього ж дня Вонг визнав у суді свою провину в організації несанкціонованого мітингу напроти будівлі поліцейської президії 21 червня 2019 року. За його словами, це було незначне правопорушення.

Також свою провину визнала активістка Агнес Чоу, а їхній соратник Айван Лам оголосив про намір це зробити. За такі дії їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення, повідомляє інформагенція dpa.

Гонконгські активісти Агнес Чоу, Айван Лам та Джошуа Вонг біля суду

До початку судового процесу Вонг оголосив про свій намір визнати свою провину та сісти у в'язницю. Активісти сподіваються, що їхнє ув'язнення приверне увагу світової громадськості до судової системи Гонконгу, якою, на думку активістів, керує Пекін.

24-річний Вонг - один з найвідоміших учасників демократичних протестів в Гонконзі. Він почав організовувати демонстрації ще у підлітковому віці.

Три роки тому Вонга та його однодумців вже засуджували до декількох місяців тюремного ув'язнення у зв'язку з "парасольковою революцією" 2014 року.

Нагадаємо, у 2019 році почалися масові протести в Гонконзі. Мітингарі виступають проти посилення впливу Пекіна в Гонконзі та рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів.