Судова реформа: як активістка перевіряла суддів до Вищого антикорупційного суду (відео)

Уже майже рік, як 26-річна юристка та громадська активістка Ірина Шиба розповідає глядачам про "честь і нечесть" у судовій гілці влади. Саме так називається авторська програма Ірини. Тема цього тижня - переможці серед кандидатів на посади суддів до Антикорупційного суду. За останні три місяці аналітики під керівництвом Ірини проаналізували понад 280 досьє кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. П'ятдесятьом - винесли рішення як негативним кандидатам. Втім, двом з них все одно вдалося пройти відбір. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes, як українське правосуддя реформують з низів:

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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