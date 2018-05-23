Судова реформа: як активістка перевіряла суддів до Вищого антикорупційного суду (відео)

Ірина Шиба - юристка та керівниця проектів ГО "Фундація DEJURE". Якби не її діяльність, до Антикорупційного суду потрапили б півсотні недоброчесних суддів. До 21 березня мають остаточно затвердити кандидатів.
Уже майже рік, як 26-річна юристка та громадська активістка Ірина Шиба розповідає глядачам про "честь і нечесть" у судовій гілці влади. Саме так називається авторська програма Ірини. Тема цього тижня - переможці серед кандидатів на посади суддів до Антикорупційного суду. За останні три місяці аналітики під керівництвом Ірини проаналізували понад 280 досьє кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. П'ятдесятьом - винесли рішення як негативним кандидатам. Втім, двом з них все одно вдалося пройти відбір. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes, як українське правосуддя реформують з низів:
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
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