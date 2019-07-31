 Судну з біженцями дозволили зайти у води Італії після рішення суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

Судну з біженцями дозволили зайти у води Італії після рішення суду

Судно з 147 біженцями Open Arms зможе увійти в територіальні води Італії попри заборону міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Таке рішення ухвалив суд у Римі.

Рятувальне судно Open Arms

Рятувальне судно Open Arms, що отримало дозвіл на вхід в італійські територіальні води

Адміністративний суд у Римі своїм рішенням у середу, 14 серпня, дозволив судну Open Arms з врятованими у Середземному морі біженцями на борту увійти в територіальні води Італії. Відповідне рішення суд ухвалив за позовом організації Proactiva Open Arms.

Засновник організації Оскар Кампс назвав рішення суду успіхом і таким, що, по суті, скасовує заборону на прийом рятувальних суден із біженцями, яку просунув міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні. "Міжнародне морське право перемогло. Не кожен в Італії думає як Сальвіні", - зазначив Кампс.

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Італія хоче карати грошовими штрафами рятувальників біженців у Середземному морі. Брюссель перевірить відповідність суперечливого італійського декрету європейському праву. (06.08.2019)

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За його словами, у середу ввечері судно із 147 врятованими біженцями вже було на шляху у напрямку Ітіалії. Суд висловився за те, аби люди на борту судна мали можливість ступити на італійський берег, зазначив Кампс. Він також додав, що його організація очікує лише на рішення, який саме порт прийматиме біженців. Судно врятувало перших біженців іще два тижні тому та весь цей час змушено було перебувати в нейтральних водах.

Сальвіні підписав на початку серпня наказ, що забороняв судну Open Arms входження в італійські територіальні води з метою "захистку громадського порядку". Невиконання цього наказу загрожувало організації штрафом до 1 мільйона євро та конфіскацією судна, зазначає інформагенція AFP.

Сам міністр повідомив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. "Що за дивна країна: суд у Лаціо дозволяє іноземному кораблю висаджувати іноземних мігрантів на італійській землі", - не приховував свого роздратування міністр.

Нагадаємо, що 6 серпня у Європейській Комісії заявили про намір перевірити, чи відповідає праву ЄС новоухвалений італійським парламентом декрет про безпеку, яким, серед іншого, передбачені значні штрафи для капітанів рятувальних суден з біженцями. Якщо італійський декрет буде визнано таким, що порушує норми ЄС, то проти Італії можуть бути ініційовані штрафні заходи у відповідності до договорів Європейського Союзу.

Декрет став реакцією уряду Італії на ситуацію навколо капітанки судна Sea-Watch 3 Кароли Ракете (Carola Rackete). Наприкінці червня судно Ракете, попри заборону італійської влади, зайшло в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, котрі понад два тижні перебували на борту її корабля. Жінку затримали. Пізніше суд в італійському місті Агрідженто постановив звільнити капітанку з-під домашнього арешту і не застосувати щодо неї жодних інших запобіжних заходів.

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