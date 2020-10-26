 Судно Ocean Viking врятувало 74 людини біля узбережжя Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Новини

Судно Ocean Viking врятувало 74 людини біля узбережжя Лівії

Люди намагались перетнути Середземне море, щоб потрапити до Європи. Зараз всі перебувають в стабільному стані, повідомила організація SOS Mediterranee.

Перетнути Середземне море на човнах намагається дедалі більше людей

Перетнути Середземне море на човнах намагається дедалі більше людей

Рятувальне судно Ocean Viking у ніч на неділю, 13 жовтня, врятувало 74 людини, які намагались перетнути Середземне море на човні. "Хоча люди виснажені своєю небезпечною втечею, всы врятовані перебувають в стабільному стані", - повідомила гуманітарна рятувальна організація SOS Mediterranee. Серед врятованих шестеро дітей.

Човен виявили у 80 кілометрах від узбережжя Лівії. Поки невідомо, куди саме люди намагалися дістатися. 

Напередодні катер зі 110 людьми з Тунісу намагався дістатися берегів Італії. Його зупинила туніська берегова охорона, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Люди кидали у бік човна берегової охорони різні предмети та поранили двох членів екіпажу. 25 осіб вистрибнули з катера, але були врятовані.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.

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Щонайменше 13 людей загинули внаслідок аварії човна з мігрантами біля італійського острова Лампедуза, пошуки зниклих безвісти тривають. Усі загиблі - жінки. (07.10.2019)

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ембарго на експорт озброєння до Туреччини тільки зміцнить його країну. Мевлют Чавушоглу також не виключив відкриття країною кордонів для біженців, які прагнуть до Європи. (13.10.2019)

Попри зусилля європейських лідерів, їм не вдається домовитися щодо прийому та розподілу мігрантів. Кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Європи, може найближчим часом зрости. Так, в інтерв'ю DW міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара планує відкрити кордони країни та дозволити біженцям, які знаходяться в Туреччині, потрапити в Європу. "Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а ЄС не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу", - зауважив глава турецького МЗС. За його словами, можливість відкриття кордонів для біженців - "не погроза і не блеф", а "просто відповідь на позицію Євросоюзу".

Дивитись відео 00:57

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балканський маршрут"

    Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.

  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


DW.COM

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

Аудіо й відео до теми

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)  

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