Судно Ocean Viking врятувало 74 людини біля узбережжя Лівії

Рятувальне судно Ocean Viking у ніч на неділю, 13 жовтня, врятувало 74 людини, які намагались перетнути Середземне море на човні. "Хоча люди виснажені своєю небезпечною втечею, всы врятовані перебувають в стабільному стані", - повідомила гуманітарна рятувальна організація SOS Mediterranee. Серед врятованих шестеро дітей.
Човен виявили у 80 кілометрах від узбережжя Лівії. Поки невідомо, куди саме люди намагалися дістатися.
Напередодні катер зі 110 людьми з Тунісу намагався дістатися берегів Італії. Його зупинила туніська берегова охорона, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Люди кидали у бік човна берегової охорони різні предмети та поранили двох членів екіпажу. 25 осіб вистрибнули з катера, але були врятовані.
Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.
Попри зусилля європейських лідерів, їм не вдається домовитися щодо прийому та розподілу мігрантів. Кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Європи, може найближчим часом зрости. Так, в інтерв'ю DW міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара планує відкрити кордони країни та дозволити біженцям, які знаходяться в Туреччині, потрапити в Європу. "Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а ЄС не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу", - зауважив глава турецького МЗС. За його словами, можливість відкриття кордонів для біженців - "не погроза і не блеф", а "просто відповідь на позицію Євросоюзу".
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балканський маршрут"
Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Угода з Туреччиною: ефективність під питанням
ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Італією
Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Албанією
Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Болгарією
Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Румунією
Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Арктичний маршрут"
З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балтійський маршрут"
Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.
Автор: Олександра Йолкіна