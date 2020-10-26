Судно Ocean Viking врятувало 74 людини біля узбережжя Лівії

Рятувальне судно Ocean Viking у ніч на неділю, 13 жовтня, врятувало 74 людини, які намагались перетнути Середземне море на човні. "Хоча люди виснажені своєю небезпечною втечею, всы врятовані перебувають в стабільному стані", - повідомила гуманітарна рятувальна організація SOS Mediterranee. Серед врятованих шестеро дітей.

Човен виявили у 80 кілометрах від узбережжя Лівії. Поки невідомо, куди саме люди намагалися дістатися.

Напередодні катер зі 110 людьми з Тунісу намагався дістатися берегів Італії. Його зупинила туніська берегова охорона, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Люди кидали у бік човна берегової охорони різні предмети та поранили двох членів екіпажу. 25 осіб вистрибнули з катера, але були врятовані.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.

Попри зусилля європейських лідерів, їм не вдається домовитися щодо прийому та розподілу мігрантів. Кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Європи, може найближчим часом зрости. Так, в інтерв'ю DW міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара планує відкрити кордони країни та дозволити біженцям, які знаходяться в Туреччині, потрапити в Європу. "Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а ЄС не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу", - зауважив глава турецького МЗС. За його словами, можливість відкриття кордонів для біженців - "не погроза і не блеф", а "просто відповідь на позицію Євросоюзу".

Дивитись відео 00:57 Поділитись Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2RiJ5 Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)