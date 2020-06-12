Суддів в України не притягатимуть до відповідальності за "неправосудні" рішення

Конституційний суд України (КСУ) визнав такою, що суперечить Конституції, статтю 375 Кримінального кодексу (КК) України. Відповідне рішення суду оприлюднено в п'ятницю, 12 червня, на сайті КСУ. "Суд визнав неконституційною оспорювану статтю Кодексу", - йдеться в рішенні.

Читайте також: КС визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України

Статтею 375 Кодексу передбачалася кримінальна відповідальність суддів за постановлення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.

Читайте також: 50 народних депутатів оскаржили в КСУ закон про амністію майданівців

Своє рішення судді КСУ аргументували тим, що в статті 375-й КК України "не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою".

Читайте також: Два верховні суди - обидва легітимні?

Крім того, в нинішньому рішенні наголошується, що кримінальний закон - у даному разі стаття 375 КК України - "має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності". "Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист", - наголосили судді КСУ.

Ризики впливу на суд

Судді КСУ також переконані, що встановлення кримінальної відповідальності за ухвалу "завідомо неправосудного" судового рішення "створює ризики та можливості для впливу на суддів", а "конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375" КК України.

Читайте також: Судді Верховного суду просять КСУ перевірити законність карантинних обмежень

Тож Конституційний суд України вважає, що стаття 375 КК України "суперечить принципові верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов'язковості судового рішення, а отже, суперечить" низці статей Конституції України.

Читайте також: Конституційний суд скасував низку положень судової реформи Зеленського

Крім того, КСУ "вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цієї статті на шість місяців з дня ухвалення судом рішення про її неконституційність". Наголошується, що Верховна Рада України має привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею, у відповідність із Конституцією України та нинішнім рішенням КСУ.