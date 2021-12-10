На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стіна між США і Мексикою".

Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів. На близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу, яка представляє собою систему комплекс загороджувальних споруд, наприклад, у формі сталевого паркану. Кордон проходить через пустелі й міста. Через погану досяжність невелика частина кордону в штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Біженці з країн Латинської Америки, які сподіваються на краще життя в США, використовують кожну можливість для нелегального переходу кордону. Аби зупинити потік біженців, 45-й президент США, республіканець Дональд Трамп ще під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році пообіцяв спорудити щільний мур вздовж всього кордону. Такий його намір, який потребує великих фінансових витрат, наштовхнувся на жорстку критику з боку демократів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.