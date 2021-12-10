Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Стіна між США і Мексикою

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стіна між США і Мексикою".

Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів. На близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу, яка представляє собою систему комплекс загороджувальних споруд, наприклад, у формі сталевого паркану. Кордон проходить через пустелі й міста. Через погану досяжність невелика частина кордону в штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Біженці з країн Латинської Америки, які сподіваються на краще життя в США, використовують кожну можливість для нелегального переходу кордону. Аби зупинити потік біженців, 45-й президент США, республіканець Дональд Трамп ще під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році пообіцяв спорудити щільний мур вздовж всього кордону. Такий його намір, який потребує великих фінансових витрат, наштовхнувся на жорстку критику з боку демократів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Більше 50 мігрантів загинули внаслідок ДТП на півдні Мексики

Більше 50 мігрантів загинули внаслідок ДТП на півдні Мексики 10.12.2021

Вантажівка, що перевозила понад 100 мігрантів, перекинулася на повороті у південному штаті Чіапас. Внаслідок аварії загинули 54 людини людини, ще 58 дістали поранень.
Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою 01.05.2021

Проєкти Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою на гроші міністерства оборони США зупинені. Джо Байден раніше підписав указ про припинення робіт.
Дональд Трамп підписав оборонний бюджет та створив космічні війська США

Дональд Трамп підписав оборонний бюджет та створив космічні війська США 21.12.2019

США спрямують 2020 року на оборону 738 мільярдів доларів, створять космічні війська та нададуть Україні військову допомогу на 300 мільйонів доларів. Президент Дональд Трамп назвав день підписання бюджету "історичним".
Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 26.03.2019

Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.
16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан

16 штатів подали позов на Трампа через надзвичайний стан 19.02.2019

16 американських штатів подали колективний позов проти президента США Дональда Трампа через проголошення ним надзвичайного стану.
Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою

Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою 15.02.2019

Президент США Дональд Трамп підпише бюджет США, що передбачає менше грошей на мур на кордоні з Мексикою. Водночас Трамп запровадить режим надзвичайного стану, щоб отримати кошти на неї, в обхід Конгресу.
Шатдаун у США став рекордним в історії за тривалістю

"Шатдаун" у США став рекордним в історії за тривалістю 12.01.2019

Розпочався 22-й день вимушеної зупинки роботи частини федеральних органів у Сполучених Штатах, що стало рекордом за тривалістю за всю історію країни.
Шатдаун у США: суперечка навколо бюджету триває

"Шатдаун" у США: суперечка навколо бюджету триває 06.01.2019

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою.
Трамп звинуватив демократів у смертях дітей на кордоні з Мексикою

Трамп звинуватив демократів у смертях дітей на кордоні з Мексикою 30.12.2018

Саме політика Демократичної партії США призвела до потоків нелегальних мігрантів, вважає американський президент Дональд Трамп. Якби була стіна на кордоні з Мексикою, цього б не сталося, переконаний він.
Мур на кордоні: США хочуть змусити Мексику заплатити, а вона відмовляється

Мур на кордоні: США хочуть змусити Мексику заплатити, а вона відмовляється 26.01.2017

Президент Мексики заявив, що його країна не платитиме за спорудження муру. У Вашингтоні, натомість, кажуть, що існує багато способів, як змусити Мехіко заплатити.

Стіна між США і Мексикою: Трамп підписав розпорядження (25.01.2017) 25.01.2017

Перший крок для зведення стіни на кордоні США з Мексикою зроблено. Дональд Трамп підписав розпорядження про посилення безпеки на кордонах США. Якщо Сполучені Штати будуватимуть загородження без Мексики, це їм коштуватиме від 15 до 25 млрд доларів.

Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики 25.01.2017

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту.