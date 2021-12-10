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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стіна між США і Мексикою".
Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів. На близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу, яка представляє собою систему комплекс загороджувальних споруд, наприклад, у формі сталевого паркану. Кордон проходить через пустелі й міста. Через погану досяжність невелика частина кордону в штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Біженці з країн Латинської Америки, які сподіваються на краще життя в США, використовують кожну можливість для нелегального переходу кордону. Аби зупинити потік біженців, 45-й президент США, республіканець Дональд Трамп ще під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році пообіцяв спорудити щільний мур вздовж всього кордону. Такий його намір, який потребує великих фінансових витрат, наштовхнувся на жорстку критику з боку демократів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
США спрямують 2020 року на оборону 738 мільярдів доларів, створять космічні війська та нададуть Україні військову допомогу на 300 мільйонів доларів. Президент Дональд Трамп назвав день підписання бюджету "історичним".
Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.
Перший крок для зведення стіни на кордоні США з Мексикою зроблено. Дональд Трамп підписав розпорядження про посилення безпеки на кордонах США. Якщо Сполучені Штати будуватимуть загородження без Мексики, це їм коштуватиме від 15 до 25 млрд доларів.