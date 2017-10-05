 Стрілянину у Техасі розглядатимуть як внутрішній тероризм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

Стрілянину у Техасі розглядатимуть як внутрішній тероризм

Стрілянину у Техасі, внаслідок якої загинули 20 людей, у США розглядатимуть як внутрішній тероризм. Прокурори клопотатимуть про смертну кару для 21-річного нападника.

Стрілянину у Техасі розглядатимуть як тероризм

Розстріл людей у техаському місті Ель-Пасо розглядатимуть як внутрішній тероризм, повідомила американська влада в неділю, 4 серпня. Місцевий прокурор вже оголосив, що клопотатиме про смертну кару для нападника, заявивши, що він "втратив право бути серед нас", цитує агенція АР.

У розстрілі людей підозрюють 21-річного Патріка Крузіуса. У поліції розповіли, що арештували його без жодної стрілянини, та зазначили, що він співпрацює із слідством. "У принципі, він нічого не приховував. Йому були задані конкретні питання, і він відповів так, як потрібно було відповісти", - сказав шеф поліції Ель-Пасо Грег Аллен.

DW.COM

Внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо загинули щонайменше 20 людей. Поліція вважає, що злочин міг бути скоєний на ґрунті ненависті. (04.08.2019)

Нападник відкрив вогонь поблизу одного з барів у місті Дейтон. Жертвами стрілянини стали дев'ятеро людей. Поліція вбила зловмисника. Це вже друге масове вбивство у США за добу. (04.08.2019)

Наразі правоохоронці розслідують, чи нападник розстріляв людей в Ель-Пасо на ґрунті ненависті. Підозри у цьому з'явилися після того, як була знайдена сторінка у соцмережі Twitter, яка, ймовірно, належить зловмиснику. На ній є дописи про те, що нібито латиноамериканці, які прибувають до США, замінять білих виборців, що старішають. На думку автора, це може спричинити перемогу демократів у Техасі та їхню перемогу на виборах президента.

Два розстріли в один день

Нагадаємо, у суботу, 3 липня, у США нападник відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 20 людей і ще 26 отримали поранення.

Нападник розстріляв людей із гвинтівки, обравши торговельний район, де на той час перебували щонайменше три тисячі людей. Населення округу Ель-Пасо на 80 відсотків складається з осіб латиноамериканського походження.

Пізніше у місті Дейтон в штаті Огайо ще один озброєний чоловік вчинив стрілянину. Внаслідок неї щонайменше дев'ятеро людей загинули та 26 поранені.

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