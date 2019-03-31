 Стрілянина на місцевих виборах у Туреччині: двоє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Стрілянина на місцевих виборах у Туреччині: двоє загиблих

У східнотурецькій провінції Малатья на виборчій дільниці сталася стрілянина. Загинули двоє спостерігачів від опозиційної партії.

Стрілянина на місцевих виборах у Туреччині: двоє загиблих

У провінції Малатья на сході Туреччини в неділю, 31 березня, на виборчій дільниці застрелили двох осіб. Як повідомляє агенція DHA, це були спостерігачі від невеликої опозиційної партії "Саадет". За словами голови партії Темеля Карамоллаоглу, вони протестували проти відкритого голосування на дільниці, і за це їх застрелив представник іншої партії. Зловмисника затримано.

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині відбуваються муніципальні вибори. Понад 57 мільйонів виборців країни обиратимуть у 81 провінції Туреччини мерів, керівників муніципалітетів, місцеві ради та інших місцевих посадовців.

DW.COM

Турецька опозиція претендує на перемогу в Стамбулі та Анкарі - двох найбільших містах країни. Для правлячої партії та президента це може стати першою серйозною поразкою за 17 років. (30.03.2019)

Ситуацію під час місцевих виборів 31 березня в Стамбулі контролюватимуть 45 тисяч силовиків. На вулиці виведуть навіть морських піхотинців. (29.03.2019)

Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та очолюваної ним правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР). З 2002 року, коли ПСР прийшла до влади, вона здобувала перемогу на усіх місцевих виборах в країні.

Утім, згідно з останніми соцопитуваннями, у таких великих містах, як Стамбул і Анкара, правляча партія ПСР може втратити владу і поступитися представникам опозиційної Народно-республіканської партії (НРП). Політологи надають цьому особливого символічного значення, адже саме в Стамбулі колись почалося політичне сходження Ердогана.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".

Також за темою

Türkei Istanbul Hagia Sophia | Wahlplakat Präsident Recep Tayyip Erdogan

Тест для Ердогана: громадяни Туреччини обирають місцеву владу 31.03.2019

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання".

Türkei Istanbul Walhkampfauftritt Präsident Erdogan

На місцевих виборах у Туреччині задіють понад півмільйона силовиків 29.03.2019

Ситуацію під час місцевих виборів 31 березня в Стамбулі контролюватимуть 45 тисяч силовиків. На вулиці виведуть навіть морських піхотинців.

Kommunalwahlen Türkei

П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині 30.03.2019

Турецька опозиція претендує на перемогу в Стамбулі та Анкарі - двох найбільших містах країни. Для правлячої партії та президента це може стати першою серйозною поразкою за 17 років.

Реклама

Докладно

Зузана Чапутова

Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

У другому турі виборів президента Словаччини громадська активістка Зузана Чапутова набрала майже 60 відсотків голосів.  

Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  