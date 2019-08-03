 Стрілянина на вечірці в Техасі: щонайменше двоє загиблих, понад 10 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

Стрілянина на вечірці в Техасі: щонайменше двоє загиблих, понад 10 поранених

Внаслідок стрілянини під час університетської вечірки в Техасі загинули щонайменше двоє людей, ще 14 отримали поранення. Спіймати стрілка поки не вдалося.

Поліцейські на місці стрілянини поблизу Грінвілла в Техасі

Поліцейські на місці стрілянини поблизу Грінвілла в Техасі

Щонайменше двоє людей загинули в Техасі внаслідок стрілянини, яку невідомий відкрив у ніч на неділю, 27 жовтня, у передмісті Грінвілла. Ще щонайменше 14 людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на представників поліції.

Як зазначили правоохоронці, спіймати зловмисника поки не вдалося. Невідомий відкрив стрільбу неподалік від території університетського кампуса під час вечірки випускників університету Texas A&M University-Commerce.

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За словами заступника шерифа округу Бадді Оксфорда, незадовго до початку стрілянини поліція прибула на місце інциденту на виклик у зв'язку з паркуванням автомобіля у забороненому місці, зазначає агентство новин AP. Коли пролунали перші постріли, поліцейські спершу не змогли встановити, звідки саме вони лунали. Згодом, коли правоохоронці увійшли в будівлю, то виявили двох вбитих та понад десятьох поранених. Зловмисник зміг втекти.

За словами заступника шерифа, поліція оцінює загальну кількість учасників вечірки у близько 750 людей.

При цьому представники університетської адміністрації вже встигли заявити, що проведення вечірки не було санкціоновано навчальним закладом.

Це вже не перша стрілянина з численними жертвами у Техасі за останні місяці. Так, 31 серпня під час озброєного нападу у техаському місті Одеса загинуло п'ятеро людей та ще 21 особа отримала поранення.

3 серпня у Ель-Пасо внаслідок стрілянини у торговельному центрі було вбито 22 особи.

Після цієї трагедії президент США Дональд Трамп закликав запровадити смертну кару для масових вбивць.

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