Стрілянина в Утрехті: поліція не виключає терористичний мотив

У нідерландському Утрехті невідомий нападник розпочав стрілянину у трамваї, а потім утік. Правоохоронці не виключають терористичний мотив і повідомляють про поранених. Людей закликали не виходити з будинків.
У нідерландському Утрехті в понеділок, 18 березня, невідомий зловмисник розпочав стрілянину в трамваї, інформує агенція dpa. За тривогою на місце інциденту прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції. За попередніми даними, є кілька поранених. Як повідомило місцеве радіо, також одна людина загинула. Водночас поліція ще не підтвердила цю інформацію. За даними правоохоронців, нападник, котрий стріляв, утік з місця інциденту.
Для евакуації постраждалих на місце стрілянини прибули вертольоти медичних служб. Поблизу місця інциденту встановлено поліцейські кордони, розпочато розслідування. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скликає атикризову нараду через стрілянину в Утрехті.
Правоохоронні органи наразі не розголошують інформацію про ймовірного зловмисника. У поліції не виключають "можливого терористичного мотиву" нападника. У провінції Утрехт оголошено найвищий ступінь терористичної загрози. Людей закликали не виходити з будинків на вулиці. Також в Утрехті з міркувань безпеки зачинили всі мечеті.
Затримані чоловіки могли передавати зброю виконавцям терактів, внаслідок яких загинуло 130 людей. Один з підозрюваних тимчасово звільнений через стан здоров'я. (15.03.2019)
У всьому світі висловлюють співчуття після збройного нападу на дві мечеті в новозеландському Крайстчерчі. (15.03.2019)