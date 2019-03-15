Стрілянина в Утрехті: поліція не виключає терористичний мотив

У нідерландському Утрехті в понеділок, 18 березня, невідомий зловмисник розпочав стрілянину в трамваї, інформує агенція dpa. За тривогою на місце інциденту прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції. За попередніми даними, є кілька поранених. Як повідомило місцеве радіо, також одна людина загинула. Водночас поліція ще не підтвердила цю інформацію. За даними правоохоронців, нападник, котрий стріляв, утік з місця інциденту.

Для евакуації постраждалих на місце стрілянини прибули вертольоти медичних служб. Поблизу місця інциденту встановлено поліцейські кордони, розпочато розслідування. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скликає атикризову нараду через стрілянину в Утрехті.

Правоохоронні органи наразі не розголошують інформацію про ймовірного зловмисника. У поліції не виключають "можливого терористичного мотиву" нападника. У провінції Утрехт оголошено найвищий ступінь терористичної загрози. Людей закликали не виходити з будинків на вулиці. Також в Утрехті з міркувань безпеки зачинили всі мечеті.