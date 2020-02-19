Стрілянина в німецькому місті Ганау: щонайменше дев'ятеро вбитих

Щонайменше дев'ятеро людей були вбиті під час стрілянини в німецькому місті Ганау, розташованому у федеральній землі Гессен приблизно в 20 кілометрах від Франкфурта-на-Майні. Такі дані поліція оприлюднила зранку четверга, 20 лютого. Крім того, ще кілька осіб дістали тяжкі поранення, зазначається в заяві правоохоронців.

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних у центральній частині Ганау, застреливши трьох людей. Нападники втекли, а згодом з'явилася інформація про аналогічний випадок у схожому закладі в іншому районі міста. За непідтвердженими даними, в приміщення увійшов чоловік і розпочав безладну стрілянину, убивши п'ятьох людей. Жертви - переважно молоді люди, в тому числі одна жінка.

Спочатку повідомлялося про затримання однієї людини, в ЗМІ з'явилися знімки молодого чоловіка в наручниках, якого ведуть поліцейські, проте невдовзі поліція заявила, що затриманий не має жодного стосунку до обох нападів. Територію навколо місць злочинів оточили правоохоронці.

Про причини нападів поки нічого не повідомляється, передає агенція новин dpa.

Ймовірного учасника нападу знайдено мертвим

Кількома годинами пізніше поліція повідомила, що ймовірний учасник нападів знайдений мертвим у своїй квартирі. Крім того, поруч з ним виявили тіло ще однієї людини. Правоохоронні органи припускають, що підозрюваний діяв сам. Поки що жодної інформації ні про особу нападника, ані про жертв нападів, а також про їхнє громадянство не оприлюднено.

Речник поліції повідомив, що правоохоронці під час операції в Ганау застосовують гелікоптер. Крім того, місцева поліція закликала громадян не поширювати в соцмережах відеозаписи невідомого походження та застерегла від спекуляцій, передає агенція новин AFP.

Нагадаємо, 24 січня в німецькому містечку Рот-ам-Зее в землі Баден-Вюртемберг 26-річний чоловік убив свого батька, матір та ще чотирьох родичів з короткоствольної зброї.