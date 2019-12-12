 Стрілянина в Москві поблизу будівлі ФСБ на Луб′янці: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Стрілянина в Москві поблизу будівлі ФСБ на Луб'янці: є жертви

Невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова уМоскві біля будівлі ФСБ на Луб'янці, повідомляють ЗМІ.

Будівля ФБС на Луб'янці в Москві

Будівля ФБС на Луб'янці в Москві

Поблизу будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії на Луб'янці в центрі Москви увечері в четвер, 19 грудня, стався інцидент із стріляниною, в результаті якого загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро було поранено. Агентство "Інтерфакс", посилаючись на міністерство охорони здоров'я РФ, повідомляє, що медична допомога надається п'ятьом постраждалим.

Раніше пресцентр ФСБ повідомив, що невідомий почав стріляти біля будинку 12 на Великій Луб'янці. Від куль загинув один співробітник ФСБ, а другий був госпіталізований з тяжкими пораненнями. ФСБ повідомила, що нападника нейтралізовано, а його особа встановлюється.

У відомстві також наголосили, що проникнення нападника в будівлю спецслужби не було. Раніше агентство "Москва" з посиланням на ФСБ повідомило, що нападників було троє, вони увірвалися в приймальню ФСБ і відкрили стрілянину, при цьому двох нападників застрелили, а третій вибіг на вулицю, де продовжив стрілянину, а потім забарикадувався в одному з будинків. Згодом він був нейтралізований. Пізніше "Москва" видалила цей матеріал.

У ФСБ "Інтерфаксу" повідомили, що нападник, який відкрив стрілянину на Луб'янці, діяв сам. "Центр громадських зв'язків ФСБ спростовує повідомлення деяких ЗМІ, що осіб, які відкрили стрілянину на Луб'янці, було троє, нападник був один, він не зміг потрапити в будівлю на Луб'янці", - наголосили у спецслужбі.

Спочатку в міністерстві охорони здоров'я РФ повідомили, що "двоє співробітників ФСБ дістали вкрай тяжкі поранення". Потім стало відомо, що один поранений співробітник ФСБ загинув.

Інцидент на Великій Луб'янці стався в той момент, коли президент Росії Володимир Путін був присутній на концерті в Кремлі на честь дня працівника органів безпеки Росії.

DW.COM

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