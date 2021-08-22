Стрілянина в аеропорту Кабула: є загиблий

У міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками. Про це в понеділок, 23 серпня, повідомило об'єднане оперативне командування сил Бундесверу в соцмережі Twitter.

За його даними, інцидент стався в 04:13 ранку в північній частині аеропорту. Внаслідок стрілянини загинув один з представників афганських сил безпеки і ще троє поранені. Американські та німецькі сили також були долучені до інциденту. Ніхто з солдатів Бундесверу не постраждав.

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НАТО: За сім днів в аеропорті Кабула і околицях загинули щонайменше 20 людей

Раніше офіційний представник НАТО повідомив, що за останні сім днів в аеропорту Кабула і його околицях загинули щонайменше 20 осіб. За словами очевидців, одних застрелили, а інші загинули в тисняві, передало агентство AFP.

Після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістстським рухом "Талібан" США та інші держави почали евакуйовувати своїх громадян. Аеропорт перебуває під охороною американських військових та союзників.Біля аеропорту перебувають тисячі місцевих жителів, які хочуть залишити Афганістан.

З 14 серпня США вивезли з Кабула близько 28 тисяч людей

Військові США з 14 серпня вивезли з Кабула близько 28 тисяч осіб, повідомив 22 серпня президент Сполучених Штатів Джо Байден. Збройні сили Великобританії, за даними британського міноборони, з 13 по 22 серпня евакуювали з країни 5725 людей. Німецький Бундесвер вивіз близько 2700 людей. Евакуацію проводять також Італія, Франція, Данія, Україна та інші країни. Як повідомлялося, у неділю, 22 серпня, літаком Повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя було доставлено 83 пасажири, з яких 31 - громадянин України. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак того ж дня повідомив, що в Афганістані залишається ще понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена вже невдовзі.

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