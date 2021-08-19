Країни Заходу евакуювали з Афганістану десятки тисяч людей

Німеччина вивезла з Кабула ще 213 осіб, які опинилися в небезпеці після захоплення влади в Афганістані талібами. Військовий транспортний літак типу A400M, на борту якого перебували ці пасажири, прибув до столиці Узбекистану в ніч на понеділок, 23 серпня, повідомила пресслужба Бундесверу. Ташкент відіграє важливу роль в операції Бундесверу з вивезення людей з Афганістану. Саме в це місто доставляють афганців, які згодом повинні будуть відбути до Німеччини.

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Раніше, пізно увечері 22 серпня, той же літак доставив до Кабула 13 тонн гуманітарної допомоги для людей, які очікують в аеропорту афганської столиці можливості евакуюватися. Йдеться про одяг, ковдри, підгузки, дитяче харчування та інші необхідні речі.

До того, станом на вечір 22 серпня, повідомлялося, що з початку операції з евакуації силам Бундесверу вдалося вивезти з Афганістану понад 2500 людей, в тому числі 1850 афганців. Крім того, з країни, евакуйовані понад 270 громадян ФРН і сотні громадян інших держав.

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Евакуація з Афганістану

Військові США з 14 серпня вивезли з Кабула близько 28 тисяч осіб, повідомив президент Сполучених Штатів Джо Байден 22 серпня.

Збройні сили Великобританії, за даними британського міноборони, з 13 по 22 серпня евакуювали з країни 5725 осіб. Як повідомляє видання The Times, у понеділок, 23 серпня, Великобританія активізує евакуацію британських і афганських громадян з Афганістану, щоб протягом тижня вивезти з країни ще шість тисяч людей.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що його країна евакуювала 1600 осіб до 22 серпня. Всього Італія має намір вивезти з Афганістану 2500 жителів.

Франція, за даними на вечір неділі, 22 серпня, вивезла за минулий тиждень більше 600 осіб, переважно афганців.

Водночас Данія повідомила про те, що вивезла з Афганістану 450 осіб, серед яких 30 перекладачів.

Афганці чекають евакуації в Кабулі

До Іспанії за минулу добу з Кабула прибули 46 громадян країни і 64 американці. Ще два військові літаки Іспанії, на борту яких перебували 110 іспанців і 67 громадян США вилетіли 22 серпня з Кабула в Дубай.

Як повідомлялося, у неділю, 22 серпня, літаком Повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя було доставлено 83 пасажири, з яких 31 - громадянин України. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак того ж дня повідомив, що в Афганістані залишається ще понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена вже невдовзі.

Після захоплення талібами влади в Афганістані багато журналістів, правозахисників, а також місцевих жителів, які співпрацювали з владою країн Заходу, побоюються помсти з боку бойовиків.

Офіційний представник НАТО повідомив, що за останні сім днів в аеропорту Кабула і його околицях загинули щонайменше 20 людей. За словами очевидців, одних застрелили, інші загинули в тисняві.

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