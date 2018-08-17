Стрілянина біля міськради Харкова: загинув поліцейський

У центрі Харкова невідомий озброєний чоловік у ніч на понеділок, 20 серпня, поранив охоронця будівлі міської ради і стріляв у поліцейських, внаслідок чого поранив також одного з них. "Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні", - повідомила прес-служба Національної поліції Харкова вранці у понеділок.

Інформація про стрілянину поблизу міськради надійшла близько 00:37, стверджують у поліції. У відомстві зазначили, що правоохоронці побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти в патрульних.

За даними поліції, охоронець міськради перебуває в лікарні, його стан "стабільно важкий". Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Водночас на сторінці місцевого онлайн-видання "Харьков LIVE" у Facebook повідомляється, що поліцейські намагалися вести переговори з нападником перед тим, як він відкрив по них вогонь. Внаслідок перестрілки, згідно з повідомленням, нападник загинув. Офіційних підтверджень його загибелі немає.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтями "умисне вбивство" і "посягання на життя співробітника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України.