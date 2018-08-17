 Стрілянина біля міськради Харкова: загинув поліцейський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Стрілянина біля міськради Харкова: загинув поліцейський

Харківська поліції прибула на місце стрілянини біля входу до міськради, де було поранено охоронця. Нападник відкрив вогонь і смертельно поранив поліцейського.

default

У центрі Харкова невідомий озброєний чоловік у ніч на понеділок, 20 серпня, поранив охоронця будівлі міської ради і стріляв у поліцейських, внаслідок чого поранив також одного з них. "Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні", - повідомила прес-служба Національної поліції Харкова вранці у понеділок.

Інформація про стрілянину поблизу міськради надійшла близько 00:37, стверджують у поліції. У відомстві зазначили, що правоохоронці побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти в патрульних. 

За даними поліції, охоронець міськради перебуває в лікарні, його стан "стабільно важкий". Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Водночас на сторінці місцевого онлайн-видання "Харьков LIVE" у Facebook повідомляється, що поліцейські намагалися вести переговори з нападником перед тим, як він відкрив по них вогонь. Внаслідок перестрілки, згідно з повідомленням, нападник загинув. Офіційних підтверджень його загибелі немає.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтями "умисне вбивство" і "посягання на життя співробітника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України.

DW.COM

У Черкасах під час перестрілки вбили депутата обласної ради від фракції "Батьківщина" Сергія Гуру. Стрілянина відбулась в його офісі. (24.05.2018)

Також за темою

Kanada Toronto Massenschießerei

Стрілянина в Торонто: поліція ідентифікувала нападника 24.07.2018

Родина Фейсала Х., який відкрив стрілянину у Торонто, повідомила, що у нього з дитинства були психічні проблеми. Поліція намагається встановити мотиви нападу.

Kanada Toronto Massenschießerei

Стрілянина в Торонто: є жертви 23.07.2018

Через стрілянину в Торонто загинула щонайменше одна людина і більше десяти отримали поранення. Нападник також загинув.

BdT Symbolbild Warndreieck

Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримали водія КамАЗа 10.08.2018

ДТП на Запоріжжі забрала шість життів. П'ятеро з них - діти. Поліція затримала водія вантажівки.

Докладно

Анґела Меркель та Володимир Путін

Меркель і Путін - надійні противники в нестабільний час

Дональд Трамп змушує Меркель і Путіна згадувати, що вони мають спільного, пише Міхаела Кюфнер. 

Вивантаження труб для Північного потоку-2

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Окрім Сирії та України Анґела Меркель і Володимир Путін обговорять перешкоди для "Північного потоку-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  