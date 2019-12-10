 Страйк у Франції спричинив транспортний колапс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

Страйк у Франції спричинив транспортний колапс

Якщо французький уряд не скасує заплановану пенсійну реформу, обмеження у русі транспорту триватимуть і на різдвяні свята. Здійснити заплановані подорожі зможе лише половина пасажирів, попереджає залізниця.

Через страйк громадський транспорт у Франції ходить з обмеженнями

Через страйк громадський транспорт у Франції ходить з обмеженнями

У Франції десятий день поспіль триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу. Рух потягів у суботу, 14 грудня, залишався обмеженим, повідомила державна залізнична компанія SNCF. Протягом дня по країні курсував лише кожний четвертий швидкісний потяг TGV, повідомила агенція AFP. У Парижі не працюють дев'ять ліній метрополітену, автобуси та регіональний транспорт також обмежені у русі. Така сама ситуація очікується найближчими днями.

Страйк загрожує зіпсувати плани багатьох мандрівників у період різдвяних та новорічних свят. Як повідомила представниця SNCF Рейчел Пікард, скористатися квитками у цей період зможе приблизно половина мандрівників. Нещодавно найбільша у країні залізнична профспілка CGT-Cheminots заявила, що на Різдво страйк буде продовжений.

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Профспілки стверджують, що по всій країні вивели на вулиці близько 900 тисяч незгодних із планами уряду реформувати пенсійну систему. Поліція каже про близько 340 тисяч учасників. (10.12.2019)

На тлі страйків та акцій протесту прем'єр-міністр Франції Едуар Філліп окреслив головні принципи пенсійної реформи. Планується запровадження базової пенсії в 1000 євро та збереження пенсійного віку на рівні 62 років. (11.12.2019)

Раніше керівник залізниці закликав працівників зробити перерву в страйку під час свят, однак профспілки відхилили це. Як заявив представник CGT-Cheminots Лоран Брун, якщо конфлікт має бути завершений до початку свят, уряд має скасувати заплановану пенсійну реформу вже наступного тижня.

Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберігти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: співробітники пожежної служби, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.

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