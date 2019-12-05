Страйк у Франції знову призвів до транспортного хаосу

Страйк у Франції проти пенсійної реформи уряду, що триває другий день поспіль, призвів до паралічу громадського транспорту . Як заявили в державній залізничній компанії SNCF, в п'ятницю, 6 грудня, як і днем раніше, будуть скасовані 90 відсотків рейсів швидкісних експресів і 70 відсотків регіональних потягів. Очікуються проблеми і з міжнародними швидкісними поїздами Thalys і Eurostar. У паризькому метро припинили рух потягів на більшості ліній, інформує агентство AFP.

Авіакомпанія Air France повідомила про скасування 30 відсотків внутрішніх та 10 відсотків міжнародних рейсів. Скасовано також деякі рейси авіакомпаній Transavia, Easyjet і Ryanair.

Профспілки обурені реформою

Профспілки заявили, що хотіли б продовжити страйк доти, доки президент Еммануель Макрон не відкличе свій проект пенсійної реформи. Раніше у профспілці CGT погрожували уряду тижнями протестів. За даними МВС Франції, 5 грудня на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи вийшли більше 800 тисяч осіб. Це майже втричі більше, ніж на піку протестів "жовтих жилетів" роком раніше. У CGT нарахували понад 1,5 мільйона протестувальників по всій країні.

У загальному страйку взяли участь працівники транспортної системи, шкіл, лікарень, поліцейські, адвокати та прибиральники. У Парижі були закриті такі туристичні місця, як Ейфелева вежа та Версальський палац. Багато людей не змогли доїхати до роботи. Велика кількість людей другий день поспіль пересувається містом на велосипедах та електоскутерах. Працівники залізниці вирішили продовжити страйк на 24 години. Профспілки, які відстоюють інтереси працівників метрополітену та сфери автобусних пасажирських перевезень, оголосили, що планують страйкувати до 9 грудня.

Нагадаємо, що проведення пенсійної реформи було однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона має на меті спрощення теперішньої пенсійної системи, котра крім загальної пенсії також передбачає особливі правила для 42 галузей. Уряд вже заявив, що президент рішуче налаштований щодо цього плану. Наступного тижня прем'єр Едуар Філіпп планує детально пояснити план реформи. Профспілки незадоволені реформою, оскільки багато працівників будуть змушені працювати довше та втратять низку привілеїв.