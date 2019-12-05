Страйк у Франції знову призвів до транспортного хаосу

Страйк у Франції проти пенсійної реформи уряду, що триває другий день поспіль, призвів до паралічу громадського транспорту . Як заявили в державній залізничній компанії SNCF, в п'ятницю, 6 грудня, як і днем раніше, будуть скасовані 90 відсотків рейсів швидкісних експресів і 70 відсотків регіональних потягів. Очікуються проблеми і з міжнародними швидкісними поїздами Thalys і Eurostar. У паризькому метро припинили рух потягів на більшості ліній, інформує агентство AFP.
Авіакомпанія Air France повідомила про скасування 30 відсотків внутрішніх та 10 відсотків міжнародних рейсів. Скасовано також деякі рейси авіакомпаній Transavia, Easyjet і Ryanair.
Профспілки обурені реформою
Профспілки заявили, що хотіли б продовжити страйк доти, доки президент Еммануель Макрон не відкличе свій проект пенсійної реформи. Раніше у профспілці CGT погрожували уряду тижнями протестів. За даними МВС Франції, 5 грудня на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи вийшли більше 800 тисяч осіб. Це майже втричі більше, ніж на піку протестів "жовтих жилетів" роком раніше. У CGT нарахували понад 1,5 мільйона протестувальників по всій країні.
У загальному страйку взяли участь працівники транспортної системи, шкіл, лікарень, поліцейські, адвокати та прибиральники. У Парижі були закриті такі туристичні місця, як Ейфелева вежа та Версальський палац. Багато людей не змогли доїхати до роботи. Велика кількість людей другий день поспіль пересувається містом на велосипедах та електоскутерах. Працівники залізниці вирішили продовжити страйк на 24 години. Профспілки, які відстоюють інтереси працівників метрополітену та сфери автобусних пасажирських перевезень, оголосили, що планують страйкувати до 9 грудня.
Нагадаємо, що проведення пенсійної реформи було однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона має на меті спрощення теперішньої пенсійної системи, котра крім загальної пенсії також передбачає особливі правила для 42 галузей. Уряд вже заявив, що президент рішуче налаштований щодо цього плану. Наступного тижня прем'єр Едуар Філіпп планує детально пояснити план реформи. Профспілки незадоволені реформою, оскільки багато працівників будуть змушені працювати довше та втратять низку привілеїв.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Коли все почалося?
Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Чого вимагають демонстранти?
Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Більшість французів підтримують протести
Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"
6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Поступки уряду не спинили протестів
Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Акції не вщухають
8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель
Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу
10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Жорстокість і вандалізм
Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Понівечена Тріумфальна арка
1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.
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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Втрати для бізнесу
Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.
Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков