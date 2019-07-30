"Стояв нічий": як білоруські пенсіонери крадуть електросамокати

З початком прокату електросамокатів та велосипедів у Мінську порушено вже 16 кримінальних справ через крадіжки. Серед зловмисників - люди похилого віку, котрі вважають самокати нічиїми та забирають їх додому.

Безстанціний байкшерінг (коли велосипеди орендують через мобільні додатки) з'явився у Мінську на початку липня, а кікшерінг (оренда електросамокатів) - у травні цього року. Зараз на вулицях білоруської столиці пропонується 800 прокатних велосипедів і 700 електроскутерів. DW розбиралася у тому, як приживається нововведення і чим воно привабило підвищену увагу зловмисників.

Електросамокати крадуть частіше, ніж велосипеди

"Людина рибалила на водоймі декілька днів, неподалік від неї декілька днів стояв електросамокат. Рибалка день дивився на нього, другий, якихось розпізнавальних знаків (що він комусь належить) не розгледів. Тоді вирішив, що самокат - нічий, забрав його собі, спробував розблокувати гальмо. Схожі пояснення, мовляв, самокат нічий, давали й інші затримані за крадіжку цих зручних засобів пересування", - так офіційна представниця Слідчого комітету (СК) Білорусі Юлія Гончарова описала в інтерв'ю DW типовий випадок крадіжок прокатних електросамокатів. Але незнання законів і нерозуміння того, як працює система безстанційного прокату, не звільняє від відповідальності.

У липні було відкрито 10 кримінальних справ у зв'язку з крадіжками шерінгових елетросамокатів в Мінську

І випадків викрадання електроскутерів більшає, підкреслює Гончарова: "Вони стоять під відкритим небом, вони - доволі доступні об'єкти для крадіжок, люди просто їх поцуплюють, розбирають, забирають в підсобні приміщення". За цими фактами порушено кримінальні справи за статтею "крадіжка". Вона передбачає покарання від громадських робіт та штрафу до позбавлення волі терміном до трьох років.

Як повідомила DW представниця управління СК у Мінську Катерина Гарлінська, в травні було відкрито дві кримінальні справи у зв'язку з крадіжкою шерінгових елетросамокатів, у червні - чотири, у липні - вже десять. Історія про бабусю, яка знайшла на вулиці нічий (як вона припустила) самокат та вирішила подарувати його онукові, облетіла білоруські ЗМІ та соцмережі. Самокат швидко знайшли, а компанія Eleven, що займається безстанційним прокатом, пробачила жінку, взявши до уваги, що та й гадки не мала про те, що таке кікшерінг.

Викрадення у Мінську

"Ваш дзвінок застав мене в міліції, зараз оформлюємо протокол затримання зловмисника. Він намагався поцупити велосипед, і це другий такий випадок за 18 днів, з моменту надання наших послуг", - каже Вадим Осипчик, директор компанії Kolobike, що здає велосипеди напрокат. І ділиться подробицями: "Викрадача затримано щойно на гарячому, ми відслідковували місцеперебування велосипеда, міліція швидко підключилася, байк було виявлено вже за межами Мінська в службовій машині рознощика їжі".

На вулицях білоруської столиці наразі вже 800 прокатних велосипедів

Раніше, продовжує Осипчик, у місті Смолевичі, що поруч з Мінськом, було затримано зловмисника, котрий взяв велосипед біля Інституту культури. Він встиг довезти його на електричці додому, де до моменту затримання намагався його розблокувати.

За словами Осипчика, компанія зіткнулась ще з двома проблемами. Перша - створення фейкових акаунтів у соцмережах, де ділилися своїми "геройством і досягненнями": фото з велосипедами, які були закинуті на дерево чи на дах гаражів. Друга проблема - зростання в геометричній прогресії кількості фейкових сайтів, на яких від імені Kolobike закликають вчиняти противоправні дії та обіцяють безкоштовні поїздки. "Будемо домагатися, щоб це все заблокували", - каже Осипчик.

Мінчани радіють появі байків і кікшерінгу

На його думку, майже усі мешканці Мінська радіють появі такого сервісу. З цим згодна і директорка Мінського велосипедного товариства Анастасія Янчевська: "Шерінг надає нове відчуття та нові враження від міста. Звичні відстані скорочуються, дорога додому чи на роботу стає приємнішою, можна проїхати на велосипеді, скільки завгодно, залишити його, прогулятися и взяти велосипед в іншому місці".

Янчевська звертає увагу на те, що ситуація з крадіжками в столиці Білорусі не є унікальною: "Вандалізм та крадіжки орендного транспорту засмучують, утім, це відбувається в різних містах в усьому світі. Хоча крадіжки або спроби "через незнання" забрати велосипеди чи самокати додому або на дачу приречені на провал: адже на них встановлені GPS-трекери, запчастини унікальні, їх ніде не використаєш".

Також важливо, зазначає Янчевська, що, на відміну від багатьох країн, де такі проєкти розглядають як частину транспортної інфраструктури і тому дотують з місцевих бюджетів, у Мінську - це приватні інвестиції в розвиток та імідж міста. І їх треба підтримувати.

До речі, це вже роблять багато мінчан, які за власною ініціативою повідомляють у шерінгові фірми про випадки неналежного поводження з велосипедами і електросамокатами. "До нас надходять такого роду повідомлення іноді о третій годині ночі", - підтверджує представник кікшерінгової компанії Eleven Володимир Галузо.