Стоунволл у Нью-Йорку: з чого почалася світова революція ЛГБТІ

Рано вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв, лесбійок, транссексуалів і драґ-квін. У ті часи гомосексуальність вважалася в США психічним розладом. Того, хто опинявся під підозрою, могли затримати, а в декількох штатах - примусово запроторити в психіатричну лікарню на все життя. Складали списки гомосексуалів. Їх відмовлялися брати на роботу, забороняли обслуговувати в барах, продавати їм алкоголь. Тому заклади, які були розташовані в гей-кварталах, функціонували підпільно і належали мафії, якій вдавалося відбутися хабарами поліцейським. Вдавалося, але не завжди. Рейди, на кшталт того, який поліція влаштувала 28 червня в "Стоунволл-інн", були рутиною. Але цього разу відвідувачі бару, які звикли до утисків, терпіти не стали. Вони відмовилися пред'явити свої посвідчення особи, влаштували бунт, який переріс в багатоденні масові заворушення.

ЛГБТІ+ одного дня влаштували бунт, який переріс в багатоденні масові заворушення

Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ+ (лесбійок, геїв, бі-, транс- та інтерсексуалів та інших). Через кілька місяців після них ЛГБТІ-активісти заснували перші організації, які відкрито відстоювали права геїв і лесбіянок. А в річницю бунту в "Стоунволл-інн", спрямованого проти державного свавілля та поліцейського терору, в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та інших містах США відбулася акція "День визволення Крістофер-стріт". Вона стала, по суті, першим в історії прайдом - маршем на підтримку прав ЛГБТІ+. Пізніше подібні акції почали організовувати в інших містах і країнах.

Німецький "Стоунволл-інн"

Насправді "гомофільні" групи існували і до подій в "Стоунволл-інн". Але протести на Крістофер-стріт надали поштовху боротьбі за права ЛГБТІ+, зазначає Каріна Клюґбауер (Carina Klugbauer) з Музею гомосексуальності (Schwules Museum) в Берліні. "Спільноті ЛГБТІ+ більше не потрібно було боротися за визнання свого стилю життя, тепер була присутня якась гордість. І те, що камінг-аут став одним із зворушливих, а сьогодні навіть звичних моментів житття ЛГБТІ+, явище, яким треба завдячувати Стоунволл-інн", - говорить Клюґбауер, яка також є співкураторкою виставки "Любов з першого боротьби" в Музеї гомосексуальності.

Групи, які відстоюють права ЛГБТІ+, почали з'являтися як у Європі, примуром, у Великобританії, Фінляндії, Ісландії, Німеччині, так і за її межами - в Ізраїлі, Австралії, Японії. "Це були рухи, які існували паралельно (до подій на Крістофер-стріт. - Ред.). Адже, принаймні, в Німеччині в кінці 60-х - початку 70-х років про протести навколо "Стоунволл-інн" мало що було відомо", - підкреслює Каріна Клюґбауер. І якщо політичний контекст був однаковим, то в становленні руху ЛГБТІ+ в Німеччині вирішальну роль зіграв не бунт, а фільм “Не гомосексуал збочений, а ситуація, в якій він живе". Його показали на Берлінале у 1971 році.

Перша демонстрація на захист прав ЛГБТІ+ у Німеччині відбулася 1972 в Мюнстері

За два роки до цього параграф 175 Кримінального кодексу Німеччини, який передбачав покарання за секс між чоловіками, пом'якшили. Фільм Рози фон Праунгайм (Rosa von Praunheim), що порушує тему життя в гей-середовищі і закликає боротися за права гомосексуалів, мав шалений успіх. Після прем'єри по всій Німеччині почали виникати групи гей активістів. В одній з них активно брав участь Ельмар Краузгар (Elmar Kraushaar). "Ми перебували в тіні студентських протестів, - розмірковує журналіст. - Спочатку переважали абстрактні дискусії про наше місце в світовій революції. Потім зрозуміли, що це суперечить нашому життю в укритті. Так ми почали вивчати долю гомосексуалів в епоху націонал-соціалізму, засновувати групи гомосексуалів, відкривати кафе, бари, видавництва, книжкові магазини". Насамперед, хотілося стати видимими, виробити впевненість в собі, яку можна було б випромінювати назовні, пояснює Ельмар Краузгар в інтерв'ю DW.

ЛГБТ в Німеччині: етапи еволюції

Це може підтвердити Крістіна Перінкйолі (Cristina Perincioli). Швейцарська кінорежисерка у 1970-х роках була активною учасницею берлінського руху за права лесбійок. Вона добре пам'ятає все віхи становлення руху ЛГБТІ+ у Німеччині. Перша акція на підтримку прав ЛГБТІ+ відбулася у 1972 році в тихому консервативному Мюнстері. За ним були Бремен, Кельн, Берлін та інші. А назва Christopher Street Day, що використовується для прайд-парадів у Німеччині і донині, увійшла в німецький ужиток у 1979 році.

Протести на Крістофер-стріт надали поштовху боротьбі за права ЛГБТІ+

У 1994 році скасували параграф 175 Кримінального кодексу, в 2017-му - узаконили одностатеві шлюби з однаковими правами і обов'язками, що їх мають гетеросексуальні пари. Але для Крістіни Перінкйолі початок емансипації був ключем до всього цього. "Те, що люди вийшли зі схованок і зважилися на камінг-аут в своїх містечках і селах, те, що вони знайшли сміливість зберегти свою ідентичність і не вдавати з себе когось іншого, це було центральною подією, яка торкнулася мільйонів", - підкреслює режисерка.

Ситуація з геями і лесбійкамив німецькому суспільстві зараз змінилася. Сьогодні спільноту ЛГБТІ+ турбують дещо інші теми - наприклад, проблеми расизму, розширення прав транс-людей, питання гендерних ролей. Але зауваження деяких політиків і представників церкви не дають приводу зупинятися на досягнутому. "Під поверхнею ще щось бродить", - міркує співробітниця берлінського Музею гомосексуальності Каріна Клюґбауер, маючи на увазі ворожу щодо до ЛГБТІ+ риторику правопопулістів.

А тому небайдужі щороку нагадують про права ЛГБТІ+ на прайд-маршах. У Німеччині наймасштабніші акції відбуваються в Берліні і Кельні. Сьогодні Christopher Street Day - не тільки громадська акція, але ще і просто барвистий карнавал, на якому до того ж є можливість продемонструвати свою демократичність і толерантність.

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