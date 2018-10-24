 Столтенберг: НАТО не планує розміщувати нові ядерні ракети в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Столтенберг: НАТО не планує розміщувати нові ядерні ракети в Європі

У НАТО не хочуть "нової гонки озброєнь", але поведінку Росії вважають загрозою і викликом, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Країни-члени НАТО планують обговорити ситуацію навколо Договору про РСМД.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс не має наміру розміщувати більше ядерної зброї в Європі у відповідь на нову ракетну програму Росії, заявив у середу, 24 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

 "Ми не хочемо нової холодної війни, - заявив генсек НАТО. - Ми не хочемо нової гонки озброєнь". Водночас Столтенберг висловився за необхідність оцінки всіх ускладнень, котрі нова російська ракета може нести безпеці країн НАТО, інформує AFP.

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У МЗС Німеччини вважають, що рішення Дональда Трампа є "згубним". Лондон тим часом покладає відповідальність на Росію. (21.10.2018)

Джон Болтон повідомить Москві про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пише газета The New York Times. США звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети. (20.10.2018)

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа щодо виходу його країни з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), генсек Альянсу визнав, що не всі члени НАТО підтримують це рішення. Водночас Столтенберг зазначив, що "поведінка Росії", а саме, розробка і розміщення нової ракети SSC-8 (російська назва системи 9М729) є "проблемою, загрозою і викликом". За словами генсека Альянсу, країни-члени НАТО на рівні послів обговорять ситуацію навколо ДРСМД. Така зустріч може відбутися вже в четвер.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни". На думку Трампа, Росія не дотримується угоди, розробляючи крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

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