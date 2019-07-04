Столтенберг: Між НАТО і Росією зберігаються принципові розбіжності щодо України

На засіданні Ради НАТО-Росія в п'ятницю, 5 липня, сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, Договір про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), а також обмінялися інформацією про навчання. Про це за підсумками засідання повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг.

За його словами, ситуація в Україні традиційно стала першою темою дискусії. "Ми обговорили безпекову ситуацію на Сході України, відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей, а також напружену ситуацію в Азовському морі та навколо нього", - зазначив Столтенберг, заяву якого оприлюднено на сайті НАТО. Також представники країн-членів Альянсу вкотре закликали Москву звільнити українських моряків і кораблі, які Росія захопила в листопаді 2018 року. Як наголосив генсек НАТО, у питаннях, які стосуються України, між сторонами зберігаються принципові розбіжності.

Столтенберг також визнав, що сторонам на засіданні Ради не вдалося досягнути серйозного прогресу щодо продовження дії ДРСМД. "Ми не помітили жодних ознак того, що Росія прагне знову дотримуватися пунктів договору", - зазначив генсек НАТО, цитує агентство Reuters. Водночас він додав, що зберегти договір можливо упродовж короткого проміжку часу і Альянс продовжуватиме переконувати Москву знищити свої ракети SSC-8.

Також сторони на засіданні Ради обговорили питання транспарентності та зниження ризиків. Зокрема, обмінялися інформацією про майбутні військові навчання.

Нагадаємо, на початку серпня спливе шестимісячний термін, після якого США припинять бути стороною ДРСМД. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в договорі. НАТО звинувачує РФ у порушенні Договору про РСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві її наявність визнають, проте стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і меншої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його.