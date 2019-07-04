 Столтенберг: Між НАТО і Росією зберігаються принципові розбіжності щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Столтенберг: Між НАТО і Росією зберігаються принципові розбіжності щодо України

На засіданні Ради НАТО-Росія сторони обговорили ситуацію в Україні, ракетний договір та обмінялися інформацією про свою діяльність. Генсек Альянсу констатував наявність принципових розбіжностей з питань щодо України.

Єнс Столтенберг про Раду НАТО-Росія: Принципові розбіжності між сторонами залишаються

Єнс Столтенберг про Раду НАТО-Росія: Принципові розбіжності між сторонами залишаються

На засіданні Ради НАТО-Росія в п'ятницю, 5 липня, сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, Договір про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), а також обмінялися інформацією про навчання. Про це за підсумками засідання повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг. 

За його словами, ситуація в Україні традиційно стала першою темою дискусії. "Ми обговорили безпекову ситуацію на Сході України, відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей, а також напружену ситуацію в Азовському морі та навколо нього", - зазначив Столтенберг, заяву якого оприлюднено на сайті НАТО. Також представники країн-членів Альянсу вкотре закликали Москву звільнити українських моряків і кораблі, які Росія захопила в листопаді 2018 року. Як наголосив генсек НАТО, у питаннях, які стосуються України, між сторонами зберігаються принципові розбіжності.

DW.COM

У НАТО до серпня намагатимуться переконати Росію зберегти Договір про РСМД і поки будуть роздумувати над заходами у відповідь. Міністерка оборони Німеччини фон дер Ляєн не виключила жодних варіантів реакції. (13.02.2019)

Текст закону про призупинення дії ракетного договору зі США опублікований в РФ і таким чином набув чинності. (03.07.2019)

Столтенберг також визнав, що сторонам на засіданні Ради не вдалося досягнути серйозного прогресу щодо продовження дії ДРСМД. "Ми не помітили жодних ознак того, що Росія прагне знову дотримуватися пунктів договору", - зазначив генсек НАТО, цитує агентство Reuters. Водночас він додав, що зберегти договір можливо упродовж короткого проміжку часу і Альянс продовжуватиме переконувати Москву знищити свої ракети SSC-8.

Також сторони на засіданні Ради обговорили питання транспарентності та зниження ризиків. Зокрема, обмінялися інформацією про майбутні військові навчання.

Нагадаємо, на початку серпня спливе шестимісячний термін, після якого США припинять бути стороною ДРСМД. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в договорі. НАТО звинувачує РФ у порушенні Договору про РСМД  через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві її наявність визнають, проте стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і меншої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його. 

Дивитись відео 01:12

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)  

Також за темою

Russland Mittelstreckenrakete SSC-8

Рада НАТО-Росія 5 липня обговорить Україну та ракетний договір 04.07.2019

Рада НАТО-Росія проведе 5 липня зустріч, головними темами якої стануть Україна та Договір про РСМД. Це буде останнє засідання ради перед остаточним виходом Вашингтона з ракетного договору.

USA, Washington: Nato Treffen Tag 2

У НАТО узгодили реакцію на вихід РФ з ракетного договору 27.06.2019

Міністри оборони країн-членів НАТО узгодили різні політичні та військові заходи для посилення оборони проти нової російської ракетної системи.

Ukraine Kanada

Зеленський запевнив Фріланд, що Україна й далі рухатиметься у НАТО і ЄС 02.07.2019

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Канади президент України Володимир Зеленський підтвердив незмінність курсу України на інтеграцію в ЄС та НАТО.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський

Конфлікт на Донбасі - "зашморг" для президента Зеленського

Донбас може поставити крапку в президентстві Володимира Зеленського, вважає Сергій Руденко.  

Німецькі компанії суттєво збільшили інвестиції в Росію

Німецькі компанії на третину збільшили інвестиції в Росію

У першому кварталі 2019 року німецькі компанії інвестували у Росію 1,8 мільярда євро, що на третину більше, ніж торік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  