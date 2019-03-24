Столтенберг залишатиметься генсеком НАТО щонайменше до 2022 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишатиметься на своїй посаді щонайменше до осені 2022 року. Про це в четвер, 28 березня, оголосив Північноатлантичний альянс.

"Союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптування та модернізації НАТО", - йдеться в повідомленні НАТО. Всі 29 країн-членів Альянсу підтримали подовження терміну повноважень Столтенберга.

Колишній голова норвезького уряду очолює НАТО з 2014 року, і його термін на посаді генерального секретаря спливав у вересні 2020 року. Після подовження повноважень він стане першим генсеком НАТО після німця Манфреда Вернера, який перебуватиме на цій посаді понад п'ять років.

Наступного тижня Столтенберг має відвідати Вашингтон, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, звернеться з промовою до Конгресу з нагоди 70-річчя НАТО, а також відвідає зустріч міністрів закордонних справ Альянсу.