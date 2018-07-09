 Столтенберг: Впровадження закону про нацбезпеку наблизить Україну до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

Столтенберг: Впровадження закону про нацбезпеку наблизить Україну до НАТО

На саміті в Брюсселі лідери країн НАТО зустрічаються з президентами України та Грузії. Перед цим генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав Петра Порошенка не сповільнювати темп реформ.

Петро Порошенко і Єнс Столтенберг

Петро Порошенко і Єнс Столтенберг

Оскільки довготривалою ціллю України є приєднання до НАТО, то зараз їй слід зосередитися на реформах. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи разом з президентом України Петром Порошенком під час саміту в Брюсселіу четвер, 12 липня, повідомляє кореспондент DW.

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Саміт НАТО в Брюсселі не обійшовся без конфліктів. Трамп критикував союзників за низькі видатки на оборону та назвав Німеччину підконтрольною Росії. Однак у підсумку лідерам Альянсу вдалося ухвалити спільну декларацію. (12.07.2018)

У підсумковій декларації саміту НАТО у Брюсселі всі країни Альянсу засудили анексію РФ українського півострова. Альянс також ухвалив рішення про подальші кроки зі зміцнення своєї оборони. (11.07.2018)

Столтенберг відзначив прогрес України у реформах, вказавши на ухвалення закону про національну безпеку. За його словами, цей документ є ключем до запровадження цивільного контролю та демократичного нагляду над Збройними силами та органами безпеки. "Імплементація закону тепер необхідна, щоб ця реформа дала результати. Тому я заохочую вас тримати темп. Це зробить Україну ближчою до НАТО", - сказав Столтенберг Порошенку. Генсек Альянсу зауважив, що це також посилить як безпеку України, так і її демократію.

Як повідомлялося, закон про національну безпеку ухвалили у червні, а набув чинності він за кілька днів до саміту НАТО. Перший день заходу лідери Альянсу присвятили внутрішнім питанням, зокрема видаткам на оборону, а також підвищенню боєготовності та військової мобільності. Другий день розпочався засіданням разом з президентами України та Грузії. Згодом зберуться лідери країн, залучених до місії "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Столтенберг також наголосив, що НАТО - непохитний у підтримці територіальної цілісності України, а також рішуче засуджує незаконну анексію Криму Росією. Генсек нагадав про "особливу відповідальність" Москви - "Вона повинна вивести свої війська та припинити підтримку бойовиків в Україні".

В ухваленій напередодні декларації саміту НАТО підтвердив свою обіцянку, що колись Україна та Грузія зможуть вступити до нього. Порошенко висловив упевненість, що двері НАТО залишатимуться відчиненими для України. "Ми ні у кого не питаємо дозволу, маємо ми право стати державою-членом чи ні, це суверенне право народу України", - додав Порошенко. Він також підтвердив свій намір закріпити курс на євроатлантичну інтеграцію в Конституції України.

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