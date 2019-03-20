 Столиця Казахстану Астана буде перейменована на Нурсултан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Столиця Казахстану Астана буде перейменована на Нурсултан

Депутати казахстанського парламенту одноголосно проголосували за перейменування Астани на Нурсултан - на честь президента, який майже 30 років очолював країну та пішов у відставку 19 березня.

Астана (на фото) буде перейманована на Нурсултан

Астана (на фото) буде перейманована на Нурсултан

Парламент Казахстану на спільному засіданні нижньої і верхньої палат в середу, 20 березня, ухвалив рішення внести зміни до конституції країни, які передбачають перейменування столиці Казахстану Астани. Місто буде назване на честь колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який напередодні, 19 березня, оголосив про свою відставку.

Голосування про перейменування Астани у Нурсултан відбулося у двох читаннях, рішення було ухвалене депутатами одноголосно, інформує агенція "Інтерфакс".

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Нурсултан Назарбаєв перебував при владі довше, ніж будь-який інший глава держави на пострадянському просторі. Нині казахстанський президент подав у відставку - прецедент, який не став несподіванкою. (19.03.2019)

Колишній спікер сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після відставки Нурсултана Назарбаєва склав присягу президента країни. Сенат очолила донька Назарбаєва. (20.03.2019)

Після майже 30 років на посаді президента Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про свою відставку. Повноваження президента країни переходять до спікера Сенату парламенту Касима-Жомарта Токаєва. (19.03.2019)

Спікер нижньої палати парламенту Казахстану Нурлан Нігматулін на початку засідання повідомив, що спочатку уряд висунув пропозицію президенту країни про проведення референдуму для внесення поправки до конституції про зміну назви Астани. Але, як додав потім Нігматулін, новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення направити дану пропозицію на розгляд парламенту без винесення на референдум. Згідно з процедурою, документ спрямований на підпис главі держави.

Астана (колишні назви міста - Цілиноград, Акмола) була оголошена новою столицею Казахстану замість колишньої - Алмати - в грудні 1997 року. Ідея перенесення столиці Казахстану належала Назарбаєву. З тих пір в країні неодноразово лунали заклики перейменувати Астану на честь президента країни. Востаннє це відбулося у 2008 році, коли депутат мажилісу парламенту Сат Токпакбаєв запропонував перейменувати столицю в Нурсултан. Однак глава держави не підтримав цю ініціативу. Астана з казахської мови перекладається як "столиця".

Раніше в середу колишній спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв склав присягу президента Казахстану. Він став президентом Казахстану на термін повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року. Під час церемонії складання присяги Токаєв заявив про плани продовжувати стратегічний курс першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який напередодні, 19 березня, оголосив про припинення своїх повноважень. За пропозицією Токаєва новим спікером сенату Казахстану була одноголосно затверджена старша дочка колишнього президента Даріга Назарбаєва. Нурсултан Назарбаєв обіймав посаду президента Казахстану з квітня 1990 року.

 

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