Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували на Нур-Султан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про внесення змін до конституції щодо перейменування столиці країни Астани на Нур-Султан, повідомила прес-служба глави казахтанської держави в суботу, 23 березня.

Токаєв також підписав указ про перейменування столиці Казахстану. "Відповідно до статті 9 закону Республіки Казахстан від 8 грудня 1993 року "Про адміністративно-територіальний устрій Республіки Казахстан" встановлюю: перейменувати місто Астану - столицю Республіки Казахстан у місто Нур-Султан - столицю Республіки Казахстан", - йдеться в документі. У ньому наголошується, що указ набуває чинності з дня його першого офіційного опублікування.

Новий глава держави виступив з ініціативою про перейменування Астани в Нур-Султан на наступний день після залишення поста президента Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. "Потрібно виходити з того, що, згідно з прийнятим парламентом законом, Нурсултан Назарбаєв залишається єдиним і довічним в нашій країні елбаси - батьком народу", - сказав він на церемонії прийняття присяги народу Казахстану 20 березня. Токаєв також запропонував увічнити ім'я Назарбаєва, назвавши його ім'ям всі центральні вулиці міст.

Мітинги проти перейменування Астани

Вже наступного дня після цього в Астані та Алмати почалися стихійні мітинги проти перейменування столиці. За повідомленнями активістів, в Астані було затримано близько 60 осіб, в Алмати - близько 20 протестуючих. У поліції інформацію про затримання не коментують.

Противники перейменування Астани організували збір підписів під петицією відповідного змісту. У цьому документі йдеться про те, що "перейменування столиці - це важливе питання, що вимагає обговорення з усім народом Казахстану", і "рішення має бути прийняте шляхом чесного і відкритого голосування (референдуму)".

За даними на ранок 23 березня ця петиція зібрала трохи більше 44 тисяч підписів.