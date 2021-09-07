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Стипендія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стипендія".

Стипендії є важливим елементом фінансової підтримки талановитих людей. Стипендії можуть виплачуватися, наприклад, митцям, спортсменам, школярам, студентам, науковцям. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту 07.09.2021

Студенти в Німеччині можуть отримати безвідсотковий кредит від держави і мають повернути лише половину суми. Але чому так званий BAföG беруть не всі, хто потребує підтримки?
Стипендія за неробство: експеримент у Гамбурзі

Стипендія за неробство: експеримент у Гамбурзі 23.08.2020

Стипендія на те, щоб нічого не робити? Звучить абсурдно. Але в цьому є сенс, вважають у Гамбурзькій вищій школі образотворчих мистецтв. Чого там хочуть досягнути завдяки експерименту?
Студентський стартап: як у Німеччині не дають пропасти цікавій ідеї

Студентський стартап: як у Німеччині не дають пропасти цікавій ідеї 21.03.2018

У Німеччині цінуються інноваційні ідеї. Навіть студент, що мріє про власний стартап, може розраховувати на стартову фінансову допомогу з боку держави.
За досвідом до Бундестагу: молоді українці в німецькому парламенті

За досвідом до Бундестагу: молоді українці в німецькому парламенті 24.10.2017

Міжнародна парламентська стипендія Бундестагу дає можливість молодим українцям побачити зсередини, як функціонує парламентаризм у Німеччині. Для багатьох - безцінний досвід для їхньої подальшої професійної кар'єри.

Як німецькі компанії виховують собі майбутніх фахівців в Україні (відео) 22.03.2017

Українські студенти з квітня можуть подаватися на стипендію німецької економіки в Україні. Вона дає змогу стажуватися на підприємствах у ФРН. Після цього працевлаштуватися в німецьких компаніях в Україні значно легше.
Академія DW запрошує на навчання

Академія DW запрошує на навчання 02.02.2017

International Media Studies - магістратура для представників ЗМІ. Академія Deutsche Welle готує нове покоління журналістів. Прийом заявок на новий навчальний рік триває до 31 березня.
Як отримати гроші на навчання в Німеччині

Як отримати гроші на навчання в Німеччині 09.01.2017

Щорічно DAAD видає тисячі стипендій для студентів, випусників і аспірантів. Як отримати підтримку від німецького фонду? Найважливіша інформація про програми та терміни в 2017 році - в пам'ятці DW.
Кабмін затвердив нові правила виплати стипендій

Кабмін затвердив нові правила виплати стипендій 28.12.2016

Студенти вищих навчальних закладів отримуватимуть академічні стипендії на підставі рейтингу, а розмір мінімальної стипендії становитиме 1,1 тисячі гривень. Найвищі стипендії - майбутнім математикам, хімікам та інженерам.
Бідним чи розумним: кому давати стипендії?

Бідним чи розумним: кому давати стипендії? 02.12.2016

В Україні змінюється підхід до нарахування студентських стипендій. Нововведення є невеликим кроком у правильному напрямку, зазначають експерти, але справжньою реформою його назвати не можна.
Молодь з України та Молдови запрошують на стажування в Німеччині

Молодь з України та Молдови запрошують на стажування в Німеччині 12.08.2016

Німецька неурядова організація "Декабристи" запрошує студентів та молодих спеціалістів з України та Молдови пройти стажування в Німеччині. Заявки можна надсилати до 31 серпня.
Стипендія для науковців, які рятуються від війни

Стипендія для науковців, які рятуються від війни 17.12.2015

Сирія, Ірак, Україна... Жертвами збройних конфліктів стають і науковці. У Німеччині для тих, хто змушений залишити свою країну, але хоче продовжувати наукову роботу, створена нова стипендія.
Нова стипендія для журналістів з України та Білорусі

Нова стипендія для журналістів з України та Білорусі 30.10.2015

Фонд німецько-польської співпраці вперше виділить стипендії журналістам з України та Білорусі. Мета - покращити роботу ЗМІ у цих країнах. Подати заявку можна до 15 листопада.
Міст для українських школярів, які хочуть навчатись у Німеччині

"Міст" для українських школярів, які хочуть навчатись у Німеччині 27.02.2015

Раніше українські учні не могли вступити до німецького вишу одразу після закінчення школи. Нова стипендійна програма "Міст до вищої освіти у Німеччині" надасть їм таку можливість.
Програма Erasmus Mundus: сходинка до успішної кар’єри

Програма Erasmus Mundus: сходинка до успішної кар’єри 19.06.2014

Освітня програма Erasmus Mundus дає можливість отримати дипломи одразу кількох закордонних вишів. Випускники Erasmus Mundus розповіли DW про вплив навчання за кордоном на кар’єру.
Як отримати німецьку стипендію і двох професорів

Як отримати німецьку стипендію і двох професорів 13.02.2014

До 28 лютого можна подавати документи на стипендію імені Леонарда Ейлера, яку Німецька служба академічних обмінів DAAD надає студентам і аспірантам, що вивчають природничі та інженерні науки.
Стипендія Гумбольдта, або як стати вченим міжнародного рівня

Стипендія Гумбольдта, або як стати вченим міжнародного рівня 09.10.2013

Пожити рік чи два в Німеччині, здійснити власний науковий проект і стати справжнім міжнародним ученим - усе це можливо для українських науковців завдяки постдокторським стипендіям Фонду Гумбольдта.
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