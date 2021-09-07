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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стипендія".
Стипендії є важливим елементом фінансової підтримки талановитих людей. Стипендії можуть виплачуватися, наприклад, митцям, спортсменам, школярам, студентам, науковцям. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українські студенти з квітня можуть подаватися на стипендію німецької економіки в Україні. Вона дає змогу стажуватися на підприємствах у ФРН. Після цього працевлаштуватися в німецьких компаніях в Україні значно легше.