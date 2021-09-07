Стипендія за неробство: експеримент у Гамбурзі

Стипендія на те, щоб нічого не робити? Звучить абсурдно. Але в цьому є сенс, вважають у Гамбурзькій вищій школі образотворчих мистецтв. Чого там хочуть досягнути завдяки експерименту?