 Степан Полторак - (майже) цивільний міністр оборони України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Степан Полторак - (майже) цивільний міністр оборони України

Згідно з новим законом про нацбезпеку, міністр оборони України має бути цивільною особою, але президент Петро Порошенко знайшов спосіб подолати це обмеження.

Степан Полторак

Степан Полторак змінив військовий однострій на цивільний костюм

Попри звільнення чинного міністра оборони України Степана Полторака з лав Збройних сил 13 жовтня, він залишатиметься на своїй посаді в оборонному відомстві, але вже у статусі цивільної особи. Для багатьох це звільнення стало несподіванкою. Та приймаючи рапорт ще чинного на той момент генерала Полторака, український президент Петро Порошенко окремо пояснив, що йдеться не про покарання чи свідчення недоліків у роботі міністра, а про вимогу нового закону про національну безпеку. Згідно із ним, з 1 січня військовослужбовці не мають права обіймати найвищі посади у міністерстві оборони.

Уперше вимога щодо цивільного статусу міністра оборони з'явилася в Стратегічному оборонному бюлетені, ухваленому Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України ще у травні 2016 року. Метою документа було реформування міністерства у відповідності до стандартів НАТО і посилення демократичного громадянського контролю у сфері оборони. Тоді і сам  очільник оборонного відомства Степан Полторак запевняв, що він та його заступники мають бути цивільними особами.

Про цю обіцянку Києву періодично нагадували і західні партнери. Зокрема, представник НАТО в Україні зробив у грудні 2017 року заяву, у якій зазначив, що цивільного міністра необхідно призначити ще у 2018 році. А вже 21 червня поточного року вимогу щодо обов'язкового цивільного статусу голови було закріплено в ухваленому Верховною Радою законі про національну безпеку. Тепер Київ офіційно взяв на себе зобов'язання з 1 січня отримати міністра оборони та його заступників, що не були б військовими. Щоправда виконавчий директор Фонду "Вільна Україна" Віктор Плахута ще у червні попереджав у своєму коментарі для DW - наявне у законі формулювання дозволяє військовому, що покинув службу, вже наступного дня бути призначеним цивільним міністром.

Формальні та моральні аспекти

Цей прогноз справдився майже повністю, крім того, що президент Петро Порошенко навіть не призначав Полоторака повторно. Після звільнення з лав Збройних сил Полторак просто продовжить очолювати відомство, але вже у статусі цивільної особи. Порошенко додав, що новий закон про національну безпеку є узгодженим із партнерами по НАТО, і така процедура була ним передбаченою. "Отже моє рішення цілком і повністю відповідає букві і духу закону", - додав президент України. 

DW.COM

Верховна Рада ухвалила законопроект "Про національну безпеку України". Він передбачає призначення цивільного міністра оборони й розмежування посад. А головне, як вірять українські політики, наближує Україну до НАТО. (21.06.2018)

Україні недоцільно відкладати реформування Служби безпеки України, бо це може підірвати довіру до неї в очах її союзників, вважає заступниця голови представництва НАТО в Україні Шерон Ірон. (10.10.2018)

На саміті в Брюсселі лідери країн НАТО зустрічаються з президентами України та Грузії. Перед цим генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав Петра Порошенка не сповільнювати темп реформ. (12.07.2018)

Формально таке рішення справді не суперечить чинним нормам українського законодавства, зазначає заступник директора київського Інституту світової політики Микола Бєлєсков. "Сам закон (про нацбезпеку, - Ред.) не деталізує процедуру, якщо міністр до цього обіймав військову посаду, і ця юридична прогалина дозволяє різні трактування та не дає можливості прямо називати дії адміністрації президента незаконними", - пояснює експерт. Однак, на його думку, такий підхід може кинути тінь на бажання України реально, а не формально дотримуватись норм закону про національну безпеку.

За словами керівника київського Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, більш прийнятною була б ситуація, коли б міністр оборони був перепризначений Верховною Радою за поданням президента. Це відповідало б самій логіці закону про національну безпеку, що мав на меті посилити роль парламенту в цивільному і демократичному контролі військової сфери, каже Мусієнко.

Непріоритетна проблема

Головний експерт групи національної безпеки й оборони "Реанімаційного пакету реформ" Денис Васильєв розповідає, що норма про цивільний статус очільника оборонного відомства розроблялася разом із західними партнерами Києва та є типовою для країн-членів НАТО. За його словами, такий підхід є наріжним каменем структури сектору оборони та безпеки на Заході, адже повноваження, якими наділені армія та спецслужби, є вкрай великими та потребують контролю з боку громадянського суспільства. Це дозволяє запобігати як загрозі політичного впливу з боку військових та спецслужб, так і можливим корупційним та іншим зловживанням. "І хоча зобов'язання України перед Заходом у цій сфері не закріплені юридично, Київ сам оформив цю вимогу у власному законодавстві, аби продемонструвати щирість своїх євроатлантичних прагнень", - зазначає Васильєв. 

Щоправда, Бєлєсков вважає, що цей крок української влади навряд чи стане приводом для жорсткої критики з боку західних партнерів. За його словами, зараз набагато більше уваги на Заході приділяють іншим положенням закону про національну безпеку, які стосуються реформування СБУ та сфери оборонних закупівель. Він пояснює, що проблеми із ухваленням нового закону про Службу безпеки України та створенням нового парламентського комітету для контролю за спецслужбами разом зі зволіканням у проведенні антикорупційних заходів щодо оборонних закупівель можуть призвести до посилення тиску на українську владу. "Тому такий механізм подовження повноважень Полторака може викликати незадоволення, але в НАТО, США і ЄС зараз немає можливості на цьому реально концентруватися", - зазначає оглядач.

Дивитись відео 02:03
Now live
02:03 хв

В очікуванні підвищення: скільки заробляють українські військові? (19.09.2018)

  • Стандарти НАТО та кадрова політика ЗСУ

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Бойова підготовка

    Порівняно з 2014 роком, рівень бойової підготовки українських вояків у зоні конфлікту значно підвищився, запевняють у Збройних силах. "Увесь досвід військових у взводах, відділеннях, ротах - здобуто виключно у ході бойових дій. Проте часом не вистачає саме теоретичної підготовки для стратегічного планування", - коментують у підрозділі, який відвідала кореспондентка DW.

  • Українська армія на сході України

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Хто стоїть на передовій?

    "На сьогоднішній день на передовій знаходяться виключно військові контрактної служби", - розповідає DW один з бойових командирів підрозділу ЗСУ, що перебуває на Донбасі. Проте в Концепції реформування кадрової політики ЗСУ, затвердженої у 2017 році, не зазначено конкретних критеріїв, за якими має здійснюватися відбір військовослужбовців на контрактну службу в українській армії.

  • Дисципліна в армії

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Дисципліна та ініціативність

    З моменту перебування у зоні АТО виключно військовослужбовців-контрактників дисципліна у бойових підрозділах суттєво покращилась, відзначають польові командири. "Коли в АТО перебували мобілізовані, їх було складно змусити виконувати статут ЗСУ. Пияцтво та дезертирство процвітало", - коментує DW командир роти. З ініціативи його підлеглих, власними силами вони побудовали лазню у себе на позиції.

  • Спорт на передовій

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Спорт на передовій за будь-яких умов

    Однією з головних причин небойових втрат у зоні АТО є зловживання алкоголем. Це відзначають і в міноборони України. Проте, за даними міністерства, у 2017 році кількість таких втрат ЗСУ зменшилась на 36 відсотків, порівняно з попереднім роком. "Щоб ні в кого не було бажання пиячити, ми змайстрували спортмайданчик. З усього, що було під руками", - розповіли DW у бойовому підрозділі.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Підготовка до зими

    Українські військові готуються вже до четвертої зими на передовій на Донбасі. Підрозділи роблять запаси дров та укріплюють бліндажі. Будівельні матеріали здебільшого дістають від волонтерів. Міноборони забезпечує контрактників у зоні бойових дій комплектами теплого одягу та взуття.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Майже по-домашньому

    "Раніше у нас були величезні проблеми з продовольством та харчуванням. Згодом виявили корупційну схему у службі тилового забезпечення нашого підрозділу", - розповідає командир роти, що вже два роки перебуває на лінії зіткнення. "Тепер у нас продуктів стільки, що вистачило ще б на цілий підрозділ", - додає він.

  • Вогонь перемир'я

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Вогонь перемир'я

    Попри регулярні заяви про припинення вогню на Донбасі, щоночі обстріли поновлюються. У разі загрози життю, бійцям підрозділів дають дозвіл відповідати на удари сепаратистів.

  • Матеріальне забезпечення

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Матеріальне забезпечення

    У 2014 році більшість тих, хто пішов добровольцем на службу в українській армії, мали самостійно забезпечувати себе необхідним - або за власний кошт, або за допомогою волонтерів. "У 2017 році ми повністю одягнені та взуті - жодної проблеми з таким забезпеченням у контрактників тепер нема", - пояснює військовий, що несе службу у зоні АТО.

  • До кінця особливого періоду

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Контракт до кінця особливого періоду

    Значно збільшені протягом останніх двох років зарплати контрактникам призвели до тієї ситуації, що служба в армії стала фінансово привабливою для людей без спеціалізованої освіти. За словами керівника підрозділу, у 2014-2015 роках більшість його підлеглих підписували контракти виключно з огляду на патріотичні почуття - тепер більш важливу роль відіграють грошові виплати.

    Автор: Анастасія Магазова


 

DW.COM

Чи відчутна військова реформа на передовій?

Керівництво Збройних сил України регулярно звітує про реформи і наближення до стандартів НАТО. А чи є тим часом якісь практичні зрушення у житті українських контрактників у зоні бойових дій? Фоторепортаж DW з Донбасу. (23.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

В очікуванні підвищення: скільки заробляють українські військові? (19.09.2018)  

Також за темою

Die Werchowna Rada

Рада прийняла за основу законопроект "Про національну безпеку" 05.04.2018

Законопроект авторства президента України передбачає також розмежування посад начальника Генштабу і Головнокомандувача. Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО.

Ukraine Präsident Poroschenko beim Truppenbesuch in Chuhuiv

Законопроект Порошенка про нацбезпеку: розмиті стандарти НАТО 02.03.2018

Президент України заявляє про надзвичайну важливість проекту закону "Про національну безпеку". Чи справді законопроект Порошенка наближає вступ України в НАТО та запускає докорінні реформи?

Ukraine Kiew PRO NATO EU Beitritt Demonstration 05.09.2014

Як Порошенко зможе взяти участь у саміті НАТО попри блокування Угорщини 08.06.2018

Участь України у місії в Афганістані дозволила міністру оборони Полтораку зустрітися з усіма колегами з НАТО попри блокування Угорщиною роботи спільної комісії Києва та Альянсу. Чи вдасться те саме й Петру Порошенку?

Реклама

Докладно

Степан Полторак

Степан Полторак

(Майже) цивільний міністр оборони України. 

Mietshaus (picture-alliance/Wolfram Steinberg)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Що з ними роблять німці? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  