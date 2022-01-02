Степан Бандера - український політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Бандера".

Степан Бандера був ідеологом українського націоналістичного руху ХХ століття. Степан Бандера загинув від рук агента КДБ у жовтні 1959 року в Мюнхені. Степан Бандера вважається однією з найсуперечливіших історичних постатей. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.