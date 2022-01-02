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Степан Бандера - український політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Бандера".
Степан Бандера був ідеологом українського націоналістичного руху ХХ століття. Степан Бандера загинув від рук агента КДБ у жовтні 1959 року в Мюнхені. Степан Бандера вважається однією з найсуперечливіших історичних постатей. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Ізраїльське міністерство закордонних справ засудило вшанування в Україні "антисемітських ідеологів українського національного руху". Там наголосили, що боротьба з антисемітизмом не є внутрішньою справою жодної країни.
Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.