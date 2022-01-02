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Степан Бандера

Степан Бандера - український політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Бандера".

Степан Бандера був ідеологом українського націоналістичного руху ХХ століття. Степан Бандера загинув від рук агента КДБ у жовтні 1959 року в Мюнхені. Степан Бандера вважається однією з найсуперечливіших історичних постатей. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери

Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери 02.01.2022

Посольство Ізраїлю в Україні засуджує "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію" та закликає розслідувати антисемітські прояви під час маршу до дня народження Бандери, йдеться в заяві дипустанови.

У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери 01.01.2022

Українські націоналісти відзначили 113-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери

Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери 26.10.2021

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, експертизи, які б доводили провину депутата від "Опозиційної платформи - За життя", не готові.
Львівський погром 1941 року: підігріта ненависть

Львівський погром 1941 року: підігріта ненависть 02.07.2021

Перші дні після нападу Німеччини на СРСР 80 років тому ознаменувалися для Львова вибухом антиєврейського насильства. Місто поринуло у ненависть, посіяну протистоянням ідеологій і розпалену злочинами радянської влади.
Суд у Києві знову повернув проспект Бандери - адвокат

Суд у Києві знову повернув проспект Бандери - адвокат 22.04.2021

Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення ОАСК про незаконність перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
У Мюнхені черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери - посол

У Мюнхені черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери - посол 07.03.2021

У Мюнхені вкотре спаплюжили могилу Степана Бандери. Посол України в Німеччині закликає поліцію знайти та покарати винних.
ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву

ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву 11.02.2021

Судді ОАСК удруге скасували рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Бандери. Раніше апеляційний суд залишив у силі це рішення Київради.
Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві

Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві 01.01.2021

Українські націоналісти відзначили 112-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
Немає однозначності: Зеленський розповів про своє ставлення до Бандери

"Немає однозначності": Зеленський розповів про своє ставлення до Бандери 09.06.2020

На думку Зеленського, відповідь стосовно місця Степана Бандери в історії України має дати час. Саму тому не варто зараз провокувати українське суспільство такими питаннями.
У МЗС України відповіли на заяву Ізраїлю щодо антисемітизму

У МЗС України відповіли на заяву Ізраїлю щодо антисемітизму 14.01.2020

В українському МЗС відповіли на заяву Ізраїлю, який засудив вшанування в Україні "відповідальних за вбивство євреїв". У міністерстві наголосили, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму.
МЗС Ізраїлю засудило вшанування в Україні відповідальних за вбивство євреїв

МЗС Ізраїлю засудило вшанування в Україні "відповідальних за вбивство євреїв" 14.01.2020

Ізраїльське міністерство закордонних справ засудило вшанування в Україні "антисемітських ідеологів українського національного руху". Там наголосили, що боротьба з антисемітизмом не є внутрішньою справою жодної країни.
Наталка Сняданко: Чи очолить Зеленський смолоскипну ходу?

Наталка Сняданко: Чи очолить Зеленський смолоскипну ходу? 10.01.2020

"Перші вважають себе кращими, бо не бандерівці, другі - бо не москалі", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА

Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА 09.01.2020

Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.
У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери 01.01.2020

Проведений у Києві марш з нагоди дня народження Степана Бандери зібрав близько тисячі учасників, кажуть у МВС України. Порушень громадського порядку правоохоронці не зафіксували.
Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича 09.12.2019

Апеляційний суд Києва скасував рішення нижчої інстанції про незаконність перейменування двох проспектів у Києві, повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.
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