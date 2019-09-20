 Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики

В експедиції із вивчення клімату Арктики візьмуть участь близько 600 вчених з різних країн світу. Криголам дрейфуватиме протягом року.

Німецький криголам Полярна зірка 

Німецький криголам "Полярна зірка" 

Найбільша в історії наукова експедиція вирушає до Арктики для вивчення клімату. У п'ятницю, 20 вересня, німецький криголам під назвою "Полярна зірка" (Polarstern) відчалить від берега у норвезькому місті Тромсе та відправиться в Арктику. Його супроводжуватиме російське судно "Академік Федоров".

В експедиції під назвою MOSAiC (Многопрофільна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) беруть участь близько 600 дослідників із 17 країн. Вартість проєкту склала 140 мільйонів євро, половину з яких сплатила Німеччина. "Це відбувається, це дійсно відбувається. Найбільша арктична експедиція ось-ось почнеться (...) Ця мрія здійснилася після стількох років важкої праці", - сказав керівник експедиції Маркус Рекс (Markus Rex) на пресконференції за кілька годин до відправлення.

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У Арктиці панує надзвичайна для цього регіону спека. Наслідком цього є найбільші за останні 20 років пожежі. Кліматичні зміни також спричиняють танення вічної мерзлоти та вивільнення значних обсягів вуглекислого газу. (30.07.2019)

Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці. (12.08.2019)

Криголам попрямує в центральну Арктику. За два тижні він має відшукати велику крижину, на якій буде розміщено наукову базу. Вона буде дрейфувати у невідомому напрямку протягом року. На ній по черзі будуть працювати групи науковців. Флот з чотирьох криголамів з Росії, Китаю та Швеції, а також літаки і вертольоти забезпечать зміну екіпажу та обслуговуватимуть експедицію.

Головними завданнями експедиції буде збір даних, які "терміново необхідні для розуміння нашого клімату", повідомив Маркус Рекс, додавши, що клімат в Арктиці є найбільш невизначеним, а потепління там відбувається найшвидшими темпами. Також дослідники будуть вивчати види риб, які живуть у водах Арктики. Міністерка освіти ФРН Анья Карлічек (Anja Karliczek) назвала учасників експедиції "героями нашого часу".

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