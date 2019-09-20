Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики

Найбільша в історії наукова експедиція вирушає до Арктики для вивчення клімату. У п'ятницю, 20 вересня, німецький криголам під назвою "Полярна зірка" (Polarstern) відчалить від берега у норвезькому місті Тромсе та відправиться в Арктику. Його супроводжуватиме російське судно "Академік Федоров".

В експедиції під назвою MOSAiC (Многопрофільна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) беруть участь близько 600 дослідників із 17 країн. Вартість проєкту склала 140 мільйонів євро, половину з яких сплатила Німеччина. "Це відбувається, це дійсно відбувається. Найбільша арктична експедиція ось-ось почнеться (...) Ця мрія здійснилася після стількох років важкої праці", - сказав керівник експедиції Маркус Рекс (Markus Rex) на пресконференції за кілька годин до відправлення.

Криголам попрямує в центральну Арктику. За два тижні він має відшукати велику крижину, на якій буде розміщено наукову базу. Вона буде дрейфувати у невідомому напрямку протягом року. На ній по черзі будуть працювати групи науковців. Флот з чотирьох криголамів з Росії, Китаю та Швеції, а також літаки і вертольоти забезпечать зміну екіпажу та обслуговуватимуть експедицію.

Головними завданнями експедиції буде збір даних, які "терміново необхідні для розуміння нашого клімату", повідомив Маркус Рекс, додавши, що клімат в Арктиці є найбільш невизначеним, а потепління там відбувається найшвидшими темпами. Також дослідники будуть вивчати види риб, які живуть у водах Арктики. Міністерка освіти ФРН Анья Карлічек (Anja Karliczek) назвала учасників експедиції "героями нашого часу".