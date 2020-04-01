Стан українських політв'язнів в РФ погіршився - Денісова

Українська омбудсменка Людмила Денісова у четвер, 9 квітня, повідомила, що суттєво погіршилося здоров'я та психологічний стан українських політв'язнів, яких незаконно утримують на території Росії та в анексованому Криму. Деякі з них, за словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини, перебувають у критичному стані.

Денісова навела приклади погіршення стану здоров'я Володимира Дудки, Володимира Якименка, Різи та Енвера Омерових, а також Рустема Ісмаїлова. Попри проблеми зі здоров'ям, за словами Денісової, їх поміщають у непридатні умови, російські медики їх не оглядають та не надають необхідне лікування.

Незважаючи на постійні звернення до адміністрації пенітенціарних установ, жодному з українських політв'язнів не надається належна медична допомога в умовах місць несвободи, зазначила обмудсменка.

"На тлі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 такі умови тримання та відмова у наданні належного медичного лікування громадянам України порушує норми Конвенції про захист прав людини і основних свобод та мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими", - наголосила вона й додала, що розцінює це як катування або як таке, що принижує гідність, поводження.

Денісова вимагає від омбудсменки в РФ Тетяни Москалькової негайно відреагувати на ці звернення. Також вона закликала міжнародну спільноту максимально посилити тиск на Росію.