 Станиця Луганська: Київ завершив розмінування і готовий демонтувати укріплення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Станиця Луганська: Київ завершив розмінування і готовий демонтувати укріплення

Українська сторона завершила розмінування на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській і готова провести демонтаж фортифікаційних споруд, але лише "дзеркально".

Міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській (архівне фото)

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомила про завершення розмінування на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Заяву оприлюднив у понеділок, 19 серпня, пресцентр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Після цього українська сторона готова провести демонтаж фортифікаційних споруд. Утім, це має відбуватися дзеркально, наголошується в заяві.

"Проте зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - додали в СЦКК. Такі дії сепаратистів українська сторона розцінила як "навмисний зрив запланованих заходів".

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Станицю Луганську та заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську сторони домовилися про початок з 1 серпня робіт над розмінуванням прилеглої до мосту території. Утім, 4 серпня українська сторона повідомляла про неможливість почати розмінування біля самого мосту через відсутність гарантій безпеки саперам з боку проросійських бойовиків.

Дивитись відео 01:37

Розведення сил в Станиці Луганській: що далі? (05.07.2019)

  • Міст у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Міст через лінію фронту

    Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

  • На КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Кордон, створений війною

    КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

  • Літні люди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вимушено зареєстровані переселенці

    Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

  • Літні люди та інваліди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Найбільш вразливі

    На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

  • Жінці стало зле під час переходу

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вбивча спека

    Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

  • Колишні передові укріплення української армії

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Між двома "нулями"

    Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

  • Зруйнований будинок у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Нагадування про війну

    Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

  • Залишок снаряду

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Небезпечні сюрпризи

    Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

  • Пам'ятник українським нацгвардійцям, що опинився у сірій зоні

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Побоювання вандалізму

    Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

  • Бабковози, що за гроші перевозять людей на інвалідних візках

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Станичні "рикші"

    Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

  • Чоловік, який за гроші перевозить людей від мосту до українського КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Руслан і його візок

    "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

  • Візки з товарами, які перевозять через КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Торгівля попри блокаду

    Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

  • Чоловік, який перевозить товар через лінію розмежування

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    "Тачечник"-поет

    "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

В Мінську домовилися про нове перемир'я для Донбасу

Під час засідання ТКГ у Мінську сторони домовилися про досягнення перемир'я на Донбасі з 21 липня та зобов'язалися забезпечити безперешкодний доступ місії ОБСЄ по всій Україні. (17.07.2019)  

Лише сподівання: що в Станиці Луганській думають про розведення сил та відбудову мосту

Ремонт єдиного на всю Луганську область пішого переходу на непідконтрольні території от-от розпочнуть, пообіцяв президент Зеленський. Та у самій Станиці Луганській до реалізації цих планів ставляться скептично. (12.07.2019)  

Київ заявляє про неможливість почати розмінування біля мосту в Станиці Луганській

Розмінування території біля зруйнованого мосту в Станиці Луганській не можуть почати через відсутність гарантій безпеки для саперів з боку бойовиків, повідомив представник Києва у центрі контролю припинення вогню. (04.08.2019)  

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

Щоб потрапити з "ЛНР" у Станицю Луганську тисячі людей щодня долають зруйнований міст. Нещодавнє розведення сил дало їм надію на полегшення. Найдраматичніші моменти з життя найбільш проблемного КПВВ - у фотодобірці DW. (12.07.2019)  

Аудіо й відео до теми

Розведення сил в Станиці Луганській: що далі? (05.07.2019)  

Також за темою

Symbolbild Österreich Polizei Festnahme

Києву передали 64 засуджених, які відбували покарання у самопроголошеній "ЛНР" 24.07.2019

Передача засуджених осіб з непідконтрольних Києву територій Луганщини відбулась у місті Щастя. З грудня 2018 року звідти переміщено уже 319 осіб.

Ukraine | Kämpfer des Asow-Bataillons

Міноборони України: обстрілів на Донбасі за добу не зафіксовано 23.07.2019

На Донбасі за минулу добу обстрілів позицій ЗСУ не зафіксовано, повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Ukraine OSZE in Luhansk

Переговори з Путіним і сепаратистами: що про це думають жителі Донбасу (відео) 09.07.2019

Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Одиночний пікет у Москві

Як пройшли одиночні пікети в Москві

Репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.  

М'ясні страви є частиною німецької традиційної кухні

Яка справжня вартість м'яса, що продають у Німеччині?

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців. Тим не менш, виробництво дешевого м'яса збільшується.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  