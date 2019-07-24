Станиця Луганська: Київ завершив розмінування і готовий демонтувати укріплення

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомила про завершення розмінування на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Заяву оприлюднив у понеділок, 19 серпня, пресцентр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Після цього українська сторона готова провести демонтаж фортифікаційних споруд. Утім, це має відбуватися дзеркально, наголошується в заяві.

"Проте зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - додали в СЦКК. Такі дії сепаратистів українська сторона розцінила як "навмисний зрив запланованих заходів".

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Станицю Луганську та заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську сторони домовилися про початок з 1 серпня робіт над розмінуванням прилеглої до мосту території. Утім, 4 серпня українська сторона повідомляла про неможливість почати розмінування біля самого мосту через відсутність гарантій безпеки саперам з боку проросійських бойовиків.

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