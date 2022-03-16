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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сталь".
Сталь - це сировина, яка представляє собою сплав заліза з вуглецем. Найбільше в світі сталі виплавляється в КНР. Потім ідуть Японія, США та Росія. Німеччина перебуває на сьомому місці. Україна - на восьмому. Найпотужнішою міжнародною компанією з виробництва сталі є ArcelorMittal, штаб-квартира якої розташована в Люксембурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Металургія спричиняє близько 5% викидів вуглекислого газу у світі. За допомогою електродугових печей можна виготовляти екологічно чисту сталь. Як це працює? Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі з німецького Віттена.
Металургія - надзвичайно шкідливе для довкілля виробництво. В Україні найбрудніше повітря у промислових регіонах, де виготовляють сталь. А от у Німеччині розробили новий спосіб виробництва сталі, що значно скорочує викиди СО2. Замість вугілля використовують водень. Дивіться, як це функціонує.