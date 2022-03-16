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Сталь - це сировина, яка представляє собою сплав заліза з вуглецем. Найбільше в світі сталі виплавляється в КНР. Потім ідуть Японія, США та Росія. Німеччина перебуває на сьомому місці. Україна - на восьмому. Найпотужнішою міжнародною компанією з виробництва сталі є ArcelorMittal, штаб-квартира якої розташована в Люксембурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.