Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сталь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сталь".

Сталь - це сировина, яка представляє собою сплав заліза з вуглецем. Найбільше в світі сталі виплавляється в КНР. Потім ідуть Японія, США та Росія. Німеччина перебуває на сьомому місці. Україна - на восьмому. Найпотужнішою міжнародною компанією з виробництва сталі є ArcelorMittal, штаб-квартира якої розташована в Люксембурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії

Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії 16.03.2022

Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України. DW розповідає, які продукти розкоші тепер заборонено постачати до РФ і як ЄС гальмуватиме розвиток російської енергетики.
Метінвест Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі

"Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі 24.02.2022

На тлі війни Росії проти України виробництво чавуну і сталі на двох заводах олігарха Ріната Ахметова в Маріуполі призупинять на сім діб.
Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео) 27.11.2020

Металургія спричиняє близько 5% світових викидів вуглекислого газу. Але сталь можна виробляти і в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.

Зелена металургія: екологічно чиста сталь від німців (27.11.2020) 27.11.2020

Металургія спричиняє близько 5% викидів вуглекислого газу у світі. За допомогою електродугових печей можна виготовляти екологічно чисту сталь. Як це працює? Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі з німецького Віттена.

Водень замість вугілля: як зробити виробництво сталі екологічним (10.06.2020) 10.06.2020

Металургія - надзвичайно шкідливе для довкілля виробництво. В Україні найбрудніше повітря у промислових регіонах, де виготовляють сталь. А от у Німеччині розробили новий спосіб виробництва сталі, що значно скорочує викиди СО2. Замість вугілля використовують водень. Дивіться, як це функціонує.

США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію

США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію 09.02.2020

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширила перелік товарів зі сталі та алюмінію, на які поширюються підвищені імпортні мита.
Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі

Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі 22.07.2019

У Пекіні планують запровадити антидемпінгові мита на окремі марки сталі з ЄС, Японії, Південної Кореї та Індонезії. Оголошено майже шестикратне підвищення дотеперішніх ставок ввізного мита.
США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній

США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній 17.05.2019

Протягом 48 годин обома державами мають бути скасовані мита на сталь та алюміній, йдеться у спільній заяві Вашингтона і Оттави.
Євросоюз схвалив початок торговельних переговорів із США

Євросоюз схвалив початок торговельних переговорів із США 15.04.2019

Країни-члени ЄС надали єврокомісарці з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом мандат на ведення торговельних переговорів з Вашингтоном. За її словами, початок перемовин залежить від США.
Європарламент виступив проти проведення митних переговорів між ЄС та США

Європарламент виступив проти проведення митних переговорів між ЄС та США 14.03.2019

Депутати Європарламенту не підтримали проведення переговорів між Європейським Союзом та США щодо мит. Минулого року сторони вирішили не підвищувати тарифи під час проведення переговорів.

Віце-президент США звинуватив Китай у цілеспрямованій роботі проти Трампа

Віце-президент США звинуватив Китай у цілеспрямованій роботі проти Трампа 04.10.2018

Віце-президент США Майк Пенс стверджує, що Китай планує втручатися у проміжні вибори до Конгресу та майбутні вибори президента країни.
США та Південна Корея підписали нову торговельну угоду

США та Південна Корея підписали нову торговельну угоду 25.09.2018

Президенти США і Південної Кореї підписали в Нью-Йорку нову угоду про вільну торгівлю між двома країнами. Трамп назвав її "віхою у торгівлі".

Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений

Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений 17.08.2018

Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона. Дональд Трамп заявив, що Туреччина поводиться "дуже погано".

Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США

Ердоган: Туреччина бойкотуватиме електроніку зі США 14.08.2018

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про бойкот електроніки виробництва США. Відносини Анкари й Вашингтона зіпсувалися через ув'язнення у Туреччині пастора зі США.
Коментар: Турецька криза небезпечна для економіки Європи

Коментар: Турецька криза небезпечна для економіки Європи 13.08.2018

Довіра інвесторів до колись успішного реформатора Ердогана вичерпується. Криза на Босфорі може коштувати йому посади президента Туреччини. Однак і європейську економіку вона може боляче вразити, застерігає Генрік Беме.
Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру

Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру 13.08.2018

Подвоєні мита США на сталь з Туреччини набули чинності. Тим часом турецький центробанк обіцяє докласти зусиль, аби підтримати банки та забезпечити фінансову стабільність.
Інші статті