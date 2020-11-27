Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Металургія спричиняє близько 5% світових викидів вуглекислого газу. Але сталь можна виробляти і в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.
Металургійний завод у німецькому Віттені має одну з найбільших екологічно чистих сталеливарних печей
Місто Віттен у Північному Рейні Вестфалія. Тут у плавильному цеху народжується так звана "зелена" сталь - близько тисячі різних сортів. Приміром, куленепробивна сталь для лімузинів або сталь для імплантатів у медицині. Приблизно півтори тисячі тонн сталі виготовляється тут за день. Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі:
Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?
Німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це неекологічно і дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - дуже емоційний момент.