 Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.11.2020

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Економіка

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Металургія спричиняє близько 5% світових викидів вуглекислого газу. Але сталь можна виробляти і в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.

Deutschland ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt

Металургійний завод у німецькому Віттені має одну з найбільших екологічно чистих сталеливарних печей

Місто Віттен у Північному Рейні Вестфалія. Тут у плавильному цеху народжується так звана "зелена" сталь - близько тисячі різних сортів. Приміром, куленепробивна сталь для лімузинів або сталь для імплантатів у медицині. Приблизно півтори тисячі тонн сталі виготовляється тут за день. Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі:

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