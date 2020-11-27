Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Місто Віттен у Північному Рейні Вестфалія. Тут у плавильному цеху народжується так звана "зелена" сталь - близько тисячі різних сортів. Приміром, куленепробивна сталь для лімузинів або сталь для імплантатів у медицині. Приблизно півтори тисячі тонн сталі виготовляється тут за день. Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі:



