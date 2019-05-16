Спільна програма для України і Тувалу: в ЄС сперечаються щодо наступного бюджету

В Євросоюзі розгорілися дебати щодо пропозиції Єврокомісії об'єднати все фінансування для третіх країн в одну програму. На засіданні Ради ЄС у вівторок, 21 травня, низка держав ЄС виступила проти такого кроку, який створить спільну програму для допомоги країнам політики сусідства ЄС, до якої входить і Україна, та країнам Африки південніше Сахари. Про це повідомляє кореспондент DW.

Єврокомісія хоче гнучку програму

На прес-конференції після засідання Ради ЄС єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) заявив, що створення єдиного бюджетного інструменту дозволить ЄС бути гнучкішим. "Ми сьогодні не знаємо, які проблеми матимемо і які партнерства повинні будемо пропонувати у 2025, 2026 і 2027 роках", - пояснив він. "Те, що ми робимо у нашому сусідстві - в Україні, Марокко, Лівії, - має бути настільки ж гнучким, як і заходи в Африці південніше Сахари", - зазначив Еттінґер.

На запитання кореспондента DW, чи не призведе така гнучкість до того, що кошти, передбачені для України, у 2026 році можуть спрямувати, наприклад, на якусь програму для Африки, Еттінґер заявив, що розуміє такі занепокоєння. На них він має дві відповіді. Перша - що загальний бюджет для третіх країн буде збільшено. "Друга: ми хочемо у цьому (об'єднаному бюджетному. - Ред.) інструменті запровадити нижню межу для політики сусідства - щонайменше 22 мільярди євро на сім років будуть для цього зарезервовані та гарантовані", - зазначив єврокомісар і додав, що у рамках гнучкого використання країни-сусідки ЄС можуть отримати і більше за цю межу.

Нагадаємо, бюджет ЄС на політику сусідства у 2014-2020 роках становить 15,4 мільярда євро. На наступний період, 2021-2027 роки, Єврокомісія запропонувала 22 мільярди євро для 16 країн-сусідок у Східній Європі, Північній Африці та на Близькому Сході. А країнам Африки південніше Сахари в рамках єдиного інструменту пропонують виділити 32 мільярди євро. Ці цифри можуть змінюватися, адже їх ще мають затвердити держави ЄС і Європарламент.

Запеклі дебати в Раді ЄС

На засіданні Ради ЄС жоден з міністрів не виступив проти збільшення бюджету для третіх країн. Проте створення єдиного бюджетного інструменту спричинило розкол. За єдину програму виступили, зокрема, Німеччина, Іспанія, Нідерланди. "Інші регіони також є важливими для нас, але ми мусимо більше робити в політиці сусідства, бо вона покаже, переможемо ми чи програємо", - заявив статс-секретар з МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth). На його думку, створення єдиного бюджетного інструменту з нинішніх 12 дозволить зробити зовнішню політику ефективнішою.

Проти цього виступили, зокрема, Польща, Естонія, Угорщина, Словаччина, Болгарія. На думку статс-секретаря МЗС Польщі Конрада Шиманського, поглинання єдиним інструментом окремої програми для політики сусідства "призведе до можливої маргіналізації політики сусідства ЄС, що подасть дуже негативний політичний сигнал не лише східній частині нашого сусідства, але і південній також". З ним погодився і заступник міністра у справах ЄС Естонії Матті Маасікас: "ЄС не може дозволити собі подати сигнал, що ми обходимося з Тувалу так само, як і з Тунісом".