 Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.06.2019

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Культура й стиль життя

Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням

Наскільки успіх серіалу "Чорнобиль" може вплинути на кількість відвідувачів? Розмова DW з відповідальним за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів Зони Кирилом Гарником.

Прип'ять відвідує дедалі більше туристів

Прип'ять відвідує дедалі більше туристів

За офіційною статистикою, кількість відвідувачів Чорнобильської зони останніми роками стабільно зростає. Торік цю територіювідвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п'ять років тому. Цього року тут очікують нових рекордів, у тому числі і завдяки феноменальному успіхові серіалу "Чорнобиль". DW поспілкувалась про перспективи "чорнобильського туризму" із начальником відділу забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження Кирилом Гарником.

DW: Пане Гарник, З чим пов’язаний бум "чорнобильського туризму" останніми роками?

Кирило Гарник: Поняття туризму в Зоні відчуження взагалі відсутнє. У нас є відвідування з ознайомлювальною метою. Збільшення об'ємів відвідування - це природно. Минуло 33 роки. Люди, які народилися після катастрофи, хочуть дізнатися про неї більше, а ті, хто пережив катастрофу, хочуть побачити, що змінилося після того, як вони покинули ці місця. Багато іноземців приїжджають, щоб побачити, що може трапитись внаслідок подібної катастрофи. 

Кирило Гарник

Кирило Гарник з Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження

При цьому на КПП продається сувенірна продукція, типова для туристичних місць - від магнітиків на холодильник до презервативів з чорнобильською символікою. А що ж робиться для інформування про катастрофу і Зону відчуження?

Кожна група, яка відвідує Зону відчуження, незалежно від кількості людей, отримує супровідника. Це досвідчені фахівці, які володіють інформацією і надають її відвідувачам. У нас є супровідники, які володіють різними мовами. Ми постійно працюємо над покращенням цього сервісу.

На КПП "Дитятки" є кілька стендів з інформацією. Крім того, ми вже розробили інформаційні стенди, які найближчим часом будуть розміщені на всіх основних маршрутах у Зоні відчуження. З часом, якщо буде потреба, ми будемо розміщувати такі стенди і у більш віддалених місцях Зони. Ці стенди міститимуть крім текстів українською і англійською мовами також фотографії, на них будуть нанесені QR-коди. У найближчому майбутньому ми плануємо розробити додатки для смартфонів, завдяки яким можна буде отримувати додаткову інформацію.

Як успіх серіалу "Чорнобиль" вплинувна відвідуванняцієї території?

Кількість відвідувачів збільшується щорічно приблизно на 30 відсотків. Я сподіваюсь, що найближчим часом буде стрибкоподібний приріст, але яким саме він буде, прогнозувати поки не можу.

Що робиться для того, щоб зберегти місто Прип’ять та інші об’єкти Чорнобильської зони?

DW.COM

У Чорнобилі не носили хімзахисту, пили пепсі, а не горілку, і добровільно поверталися на найбільш небезпечний дах у світі. DW подивилася популярний серіал разом із ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. (07.06.2019)

У 2018 році "зону відчуження" Чорнобильської АЕС відвідали 70 тисяч осіб, повідомив міністр екології України Остап Семерак. Тим часом над четвертим енергоблоком успішно випробували нову захисну споруду. (26.04.2019)

Завдяки небайдужим людям зараз була зареєстрована петиція на сайті президента України, у якій пропонується внести певні об’єкти Зони відчуження до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Але, тим не менш, ніхто не може забезпечити збереження чи консервацію міста Прип’ять. Процеси, які там відбуваються - безповоротні. На жаль, проводити капітальні ремонтні, реставраційні роботи там неможливо. Ця місцевість настільки забруднена, що працювати там дуже складно, затратно і небезпечно для людей.

А наскільки безпечним є відвідування Зони відчуження?

Організоване відвідування Зони відчуження є максимально безпечним. Інша справа, коли люди потрапляють туди нелегально. Вони називають себе "сталкерами" або "самоходами". На YouTube є відео, відзняті у підвалі медико-санітарної частини (МСЧ-126) міста Прип’яті. Там лежать речі пожежних, які випромінюють надзвичайно великі дози радіації. Але люди туди заходили і вони робили це на свій страх і ризик. Наскільки мені відомо, деякі матеріали з небезпечних сховищ і місць виносяться із Зони. Добре, що вивезти за межі держави це майже неможливо, але куди вони потраплять, і як вони вплинуть на оточуючих - знов-таки, не відомо.

МСЧ-126: у підвалі досі зберігається забруднений радіацією одяг ліквідаторів

МСЧ-126: у підвалі досі зберігається забруднений радіацією одяг ліквідаторів

З легальними відвідувачами також бувають проблеми?

Найгірше - це коли відвідувачі приїздять у стані алкогольного сп’яніння або вживають алкоголь безпосередньо у Зоні відчуження. На жаль, деякі люди не розуміють, що вони створюють загрозу не тільки для себе, але і для всіх інших відвідувачів. Навіть покинутий недопалок може призвести до трагедії. Наприклад, до об’єкта "Чорнобиль-2" (загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга" – популярна туристична ціль у зоні - Ред.) веде тільки одна дорога. І у разі лісової пожежі це може призвести до страшних наслідків, тому що виїхати звідти буде неможливо. 

Організатори екскурсій у Прип’ять нарікають на заборону заходити до будинків, адже багатьом туристам було б цікаво подивитись, як жили, наприклад, герої серіалу "Чорнобиль".Ця заборона виправдана?

На жаль, це вимушена вимога. Будинки перебувають в аварійному стані, у них відкриті ліфтові шахти. Є і інші небезпеки. Перебування у цих будівлях, особливо масове, може призвести до їхнього руйнування - зі смертельними наслідками.

Але ж є і будинки в нормальному стані?

Не дуже багато. Зараз проводяться дозиметричні і технічні перевірки цих будівель. І якщо ми знайдемо будинки, які можна відвідувати, то ми обов'язково про це повідомимо.

  • Магазин у селі Залісся

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Магазин у селі Залісся

    Після проходження паспортного контролю на КПП Дитятки, перша зупинка маршруту у 30-кілометровій Зоні відчуження - село Залісся. Колишні садові дерева виросли у справжній ліс, яким поросли центральні вулиці. До аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року тут проживало близько трьох тисяч мешканців. Їх евакуювали у Бородянський район Київщини. Згодом сюди повернулось кілька самоселів.

  • Дім Культури у Заліссі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Дім Культури у Заліссі

    Залісся було не останнім у районі селом. Тут, у 15 хвилинах від міста Чорнобиля, розташовувалась середня школа, бібліотека, пологовий будинок та Дім Культури (на фото), збудований у 1959 році. Приміщення непогано зберіглося - усередині все ще висить пропагандистський транспарант. У хорошому стані ліпнина, що оздоблювала сцену. Але долівка майже геть згнила, тож пересуватися слід обережно.

  • Музей техніки у Чорнобилі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Техніка ліквідаторів у Чорнобилі

    Наступна зупинка - Чорнобиль. Біля пожежної частини просто неба розташований музей техніки, задіяної у ліквідації наслідків аварії. У перші дні спеціалісти сподівалися з її допомогою розчистити особливо небезпечні завали. Але навіть техніка не витримувала високий рівень радіації, а виходячи з ладу, створювала для ліквідаторів зайві труднощі.

  • Алея Пам'яті меморіального комплексу Зірка Полинь

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Алея Пам'яті

    Алея Пам’яті меморіального комплексу "Зірка Полинь" в Чорнобилі - це символічне кладовище з назвами 162 населених пунктів, які зрівняли із землею після Чорнобильської катастрофи. Зі спогадів ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Валерія Стародумова: "Метод захоронення називався "під себе". Інженерна машина розгородження (ІМР) мала викопати траншею поруч, зіштовхнути будинок і засипати землею".

  • Вимірювання рівня радіації

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Мікрозіверт? Бер? Мікрорентген? Кюрі?

    Наступна зупинка - село Копачі. Воно розташоване в 10-кілометровій зоні. Село зазнала найбільш інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами. Саме тут туристи жваво вимірюють рівень радіації за допомогою дозиметрів, доступних за додаткову плату (150-300 гривень). Супровідники мають допомогти зорієнтуватися в одиницях вимірювання. Подекуди "фонить" і "зашкалює", пристрій гучно пищить.

  • Дитячий садок у селі Копачі

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Дитячий садок у селі Копачі

    Село розташовувалося лише у чотирьох кілометрах від ЧАЕС. Через сильне забруднення його ліквідували і заспиали землею. Одна з небагатьох будівель, що залишилась стояти - дитячий садок. Тут ще чимало дитячих іграшок, меблів, посібників із дошкільного виховання, є і батьківський куток. Лише дітей немає...

  • Майданчик перед 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Майданчик перед 4-м енергоблоком ЧАЕС

    Пам'ятник ліквідаторам аварії встановили на майданчику перед 4-м енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні цей енергоблок уже вкритий новим захисним конфайнментом і виглядає цілком мирно. А в квітні 1986 року, після аварії, показники радіації тут перевищували норму у тисячі разів. У ліквідації наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф взяли участь близько 600 тисяч осіб.

  • Радіологічний контроль на ЧАЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Радіологічний контроль на ЧАЕС

    Перед входом до ЧАЕС обов’язково пройти контроль на предмет наявності радіологічного забруднення одягу. Як правило прилади звітують "чисто". В іншому разі дозиметристи спробують відчистити одяг. Якщо не вдасться - доведеться його залишити. Організатори обіцяють, що за день перебування у Чорнобильській зоні рівень радіаційного опромінення дорівнюватиме дозі, отриманій за годину польоту літаком.

  • Обід на ЧАЕС

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Обід на станції

    Після проходження радіологічного контролю, у станційній їдальні ЧАЕС пропонують повноцінний обід: борщ або суп, м'ясо з гарніром і салат, компот, сік та хліб. Тут можуть харчуватися і вегетаріанці: замість м'ясного можна взяти, наприклад, кавун та персик. Усі продукти - лише з-за межі зони відчуження. Ціна обіду - 100 гривень. Каву можна взяти окремо, в автоматі. Увага: автомат решту не дає.

  • Прип'ять, білий дім на розі проспекта Леніна та вул. Ак. Курчатова

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Прип'ять - місто атомників

    Ось ми і в центрі Прип’яті - гордості соціалістичного містобудування. Рік заснування - 1970. До аварії в місті, розташованому в двох кілометрах від ЧАЕС, проживало близько 50 тисяч мешканців. На фото - "білий дім", де жила міська еліта та директор ЧАЕС Віктор Брюханов, засуджений згодом до 10 років ув’язнення. На першому поверсі - магазин "Веселка", після аварії слугував меблевим складом.

  • Автомати з газировкою

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Автомати з газировкою

    Ці автомати, встановлені біля кафе "Прип'ять", у радянські часи були невід'ємною частиною міського ландшафту. На них можна було натрапити на вулиці та у парках відпочинку. Цю модель АТ-101СК випускало виробниче об’єднання "Київторгмаш". Вода зі сиропом коштувала 3 копійки, без - 1 копійку. У другому автоматі (на фото) так і залишився стояти гранований стакан.

  • Вітраж у кафе Прип'ять

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Унікальний вітраж у кафе "Прип'ять"

    Кафе "Прип'ять" - улюблене місце відпочинку молоді, розташоване біля річкового вокзалу, куди з Києва припливали теплоходи "Ракета". Особливість інтер'єру - вітраж, найвірогідніше, авторства команди знаменитого художника-монументаліста Івана Литовченка. Виконаний за трудомісткою і витратною технологією: творцем зібрані фрагменти кольорового скла. Митці називають результат "гобеленом у склі".

  • Універмаг у Прип'яті

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Залишки універмагу

    Прип'ять вважався зразково-елітним містом. Рівень забезпечення енергетиків порівнювали з московським, звичний для СРСР дефіцит тут був рідкістю. У Прип'яті діяло 25 магазинів, у тому числі універмаг, що відкрився на початку 1986 року. На першому поверсі був продуктовий відділ, на другому - меблевий. Тут ще збереглися холодильні вітрини, хоча мародери давно зняли усе "начиння" на металобрухт.

  • Розграбоване мародерами

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Розграбоване мародерами

    Та найбільше сліди мародерів помітні у залишених приватних помешканнях прип’ятчан. Деякі речі, незабруднені радіацією, городяни змогли згодом забрати та вивезти, частково майно утилізували. Решту розікрали мародери. Знімали навіть батареї. Більшість квартир нині майже цілком порожні. Подекуди, як тут, у квартирі в домі на вулиці Лесі Українки, ще можна знайти шпалери, старі меблі та дещо з кухні.

  • Усередині Палацу Культури Енергетик у Прип'яті

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    "Вірним курсом завжди. Та весь час не туди"

    …ці слова з пісні Тараса Петриненка згадуються при виді транспарантів до Першотравня у будинку культури "Енергетик". Аварію на ЧАЕС від розпаду СРСР відділяють лише 5 років. Історики упевнені, що Чорнобиль став початком кінця Радянського Союзу. Лише на першому етапі збитки від аварії становили 18 мільярдів рублів. Похитнулася не лише неповоротка економіка, але й сліпа віра в курс КПРС.

  • ЗГРЛС Дуга

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Секретний об'єкт - загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга"

    ...вона ж - "Чорнобиль-2", вона ж - "російський дятел" (Russian woodpecker), вона ж "випалювач мізків". Остання зупинка маршруту - секретний об'єкт, збудований неподалік ЧАЕС. Він був частиною системи протиповітряної оборони СРСР для виявлення запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Починаючи від 1976 року, "Дуга" наводила страх шумом в ефірі, за що радіолюбителі й охрестили її "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день у Чорнобильській зоні відчуження

    Знайомтеся: лис Семен

    На околицях Прип'яті часто можна зустріти лиса на прізвисько Семен. Він став своєрідною місцевою знаменитістю. Туристів Семен любить, адже вони його часто підгодовують. Однак гладити його не рекомендується. Не лише через те, що у нього на хутрі теоретично можуть бути радіоактивні частинки. Цей симпатяга - дика тварина і кусатися не розучився.

    Автор: Дмитро Каневський, Юрій Шейко


DW.COM

Один день у Чорнобильській зоні відчуження

Чорнобильська зона відчуження перетворюється на справжній магніт для туристів. Кореспонденти DW також вирушили в одноденний тур, який пропонують туристичні агентства. У нашій фотогалереї - основні зупинки. (14.08.2018)  

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