Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням

За офіційною статистикою, кількість відвідувачів Чорнобильської зони останніми роками стабільно зростає. Торік цю територіювідвідали 72 тисячі туристів. Майже вдесятеро більше, ніж п'ять років тому. Цього року тут очікують нових рекордів, у тому числі і завдяки феноменальному успіхові серіалу "Чорнобиль". DW поспілкувалась про перспективи "чорнобильського туризму" із начальником відділу забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження Кирилом Гарником.

DW: Пане Гарник, З чим пов’язаний бум "чорнобильського туризму" останніми роками?

Кирило Гарник: Поняття туризму в Зоні відчуження взагалі відсутнє. У нас є відвідування з ознайомлювальною метою. Збільшення об'ємів відвідування - це природно. Минуло 33 роки. Люди, які народилися після катастрофи, хочуть дізнатися про неї більше, а ті, хто пережив катастрофу, хочуть побачити, що змінилося після того, як вони покинули ці місця. Багато іноземців приїжджають, щоб побачити, що може трапитись внаслідок подібної катастрофи.

Кирило Гарник з Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження

При цьому на КПП продається сувенірна продукція, типова для туристичних місць - від магнітиків на холодильник до презервативів з чорнобильською символікою. А що ж робиться для інформування про катастрофу і Зону відчуження?

Кожна група, яка відвідує Зону відчуження, незалежно від кількості людей, отримує супровідника. Це досвідчені фахівці, які володіють інформацією і надають її відвідувачам. У нас є супровідники, які володіють різними мовами. Ми постійно працюємо над покращенням цього сервісу.

На КПП "Дитятки" є кілька стендів з інформацією. Крім того, ми вже розробили інформаційні стенди, які найближчим часом будуть розміщені на всіх основних маршрутах у Зоні відчуження. З часом, якщо буде потреба, ми будемо розміщувати такі стенди і у більш віддалених місцях Зони. Ці стенди міститимуть крім текстів українською і англійською мовами також фотографії, на них будуть нанесені QR-коди. У найближчому майбутньому ми плануємо розробити додатки для смартфонів, завдяки яким можна буде отримувати додаткову інформацію.

Як успіх серіалу "Чорнобиль" вплинувна відвідуванняцієї території?

Кількість відвідувачів збільшується щорічно приблизно на 30 відсотків. Я сподіваюсь, що найближчим часом буде стрибкоподібний приріст, але яким саме він буде, прогнозувати поки не можу.

Що робиться для того, щоб зберегти місто Прип’ять та інші об’єкти Чорнобильської зони?

Завдяки небайдужим людям зараз була зареєстрована петиція на сайті президента України, у якій пропонується внести певні об’єкти Зони відчуження до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Але, тим не менш, ніхто не може забезпечити збереження чи консервацію міста Прип’ять. Процеси, які там відбуваються - безповоротні. На жаль, проводити капітальні ремонтні, реставраційні роботи там неможливо. Ця місцевість настільки забруднена, що працювати там дуже складно, затратно і небезпечно для людей.

А наскільки безпечним є відвідування Зони відчуження?

Організоване відвідування Зони відчуження є максимально безпечним. Інша справа, коли люди потрапляють туди нелегально. Вони називають себе "сталкерами" або "самоходами". На YouTube є відео, відзняті у підвалі медико-санітарної частини (МСЧ-126) міста Прип’яті. Там лежать речі пожежних, які випромінюють надзвичайно великі дози радіації. Але люди туди заходили і вони робили це на свій страх і ризик. Наскільки мені відомо, деякі матеріали з небезпечних сховищ і місць виносяться із Зони. Добре, що вивезти за межі держави це майже неможливо, але куди вони потраплять, і як вони вплинуть на оточуючих - знов-таки, не відомо.

МСЧ-126: у підвалі досі зберігається забруднений радіацією одяг ліквідаторів

З легальними відвідувачами також бувають проблеми?

Найгірше - це коли відвідувачі приїздять у стані алкогольного сп’яніння або вживають алкоголь безпосередньо у Зоні відчуження. На жаль, деякі люди не розуміють, що вони створюють загрозу не тільки для себе, але і для всіх інших відвідувачів. Навіть покинутий недопалок може призвести до трагедії. Наприклад, до об’єкта "Чорнобиль-2" (загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга" – популярна туристична ціль у зоні - Ред.) веде тільки одна дорога. І у разі лісової пожежі це може призвести до страшних наслідків, тому що виїхати звідти буде неможливо.

Організатори екскурсій у Прип’ять нарікають на заборону заходити до будинків, адже багатьом туристам було б цікаво подивитись, як жили, наприклад, герої серіалу "Чорнобиль".Ця заборона виправдана?

На жаль, це вимушена вимога. Будинки перебувають в аварійному стані, у них відкриті ліфтові шахти. Є і інші небезпеки. Перебування у цих будівлях, особливо масове, може призвести до їхнього руйнування - зі смертельними наслідками.

Але ж є і будинки в нормальному стані?

Не дуже багато. Зараз проводяться дозиметричні і технічні перевірки цих будівель. І якщо ми знайдемо будинки, які можна відвідувати, то ми обов'язково про це повідомимо.