 Справа MH17: захист Пулатова сумнівається у версії слідства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

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Справа MH17: захист Пулатова сумнівається у версії слідства

Адвокати росіянина Олега Пулатова, якого обвинувачують у причетності до трагедії збитого над Донбасом у 2014 році рейсу MH17, сумніваються у версії слідства.

Засідання суду в справі MH17

Засідання суду в справі MH17 (фото з архіву)

Адвокати росіянина Олега Пулатова, якого обвинувачують у причетності до збиття літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, сумніваються в основній версії слідства, згідно з якою літак було збито із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Це випливає з основних положень виступу нідерландських адвокатів, які представляють інтереси Пулатова, озвучених у понеділок, 22 червня, у судовому комплексі Схіпхол у рамках досудових слухань. Зокрема, адвокат Баудевейн ван Ейк висловив думку, що "шестирічне розслідування", яке веде об'єднана слідча група (JIT), в яку входять представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України, не було "успішним".

"Була низка перешкод, що зробило це розслідування складним", - сказав він. Свою думку він аргументував тим, що, наприклад, на місці катастрофи не було можливості провести розслідування. "Майже чотири місяці до місця катастрофи не було доступу. Це означає, що з доказами могли грати або їх могли навіть підкинути", - припустив захисник Пулатова.

Він також висловив сумнів в основній версії слідства - про збиття літака ракетою з комплексу "Бук". "Головний сценарій було прийнято дуже скоро - дуже швидко вони (слідство. - Ред.) дійшли висновку, що це був "Бук". Усе, що було оприлюднено, було сфокусовано лише на сценарії, в якому фігурує "Бук". Вони ніколи не опитували свідків з української армії або свідків того, що літак було збито винищувачем. Ми просимо подальшого розслідування", - заявив ван Ейк клопотання.

Нагадаємо, що об'єднана слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17, який вилетів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на Сході України ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Крім Пулатова, обвинувачення висунули проти ще двох росіян - Ігоря Гіркіна, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", і Сергія Дубинського. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

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